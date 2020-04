Otthoni kényelemben is kóstolhatjuk a bort

A vendéglátók bezárásával nem kell lemondanunk kedvenceink kóstolásáról. A Villányi Borvidék borászatai gondoskodtak, hogy továbbra is elérhetőek legyenek boraik, házhoz is szállítanak.

A villányi borvidék vendéglátóhelyei is bezárták a kapuikat, de igyekeznek közel maradni a fogyasztókhoz. A legtöbben kedvezményes ajánlatokkal, házhoz szállítással igyekeznek fenntartani a forgalmat, hiszen nagyon sok dolgozó munkahelye függ attól, talpon tud-e maradni a pincészet.

– Baranya megyén belül személyesen szállítjuk ki és Budapestet is személyesen látjuk el a borokkal, de az ország többi területéről is biztonságosan tudnak rendelni a borkedvelők.

A webshopos értékesítést 2017-ben kezdtük, tavaly indult be igazán, de most a március közepi bezárás után is érezhetően megnőtt a forgalom – mondta Bock József borász.

A Villányi Borvidék elnöke hozzátette, mivel a szőlőterületeken szinte egész évben van teendő, így a Bock család felajánlotta a vendéglátásban dolgozó több mint negyven munkavállalójának, hogy amíg ez a rendkívüli állapot tart, átmenetileg segítsenek be szőlőbortermelésbe. A dolgozók nagyon örültek a lehetőségnek. A Bock Borászat egyébként múlt héten a „borozzotthon” kampány részeként közösségi oldalán egy-egy bort mutatott be Bock József és Tamás Róbert, a Bock Pince fősommelier-je által. A videókból a borkedvelők jobban megismerhették a legjobb tételeket, valamint egy jó sztorival és borkóstolási alapismerettel gazdagodhattak.

– Hogy ezt az időszakot könnyebben átvészeljük, egy-két pohár bor az esti beszélgetésekhez mindenképpen segíthet – mondta Bock József.

Megmutatják, mi újság a hegyen

A Vylyan Pincészet munkatársai is a szőlőterületeken dolgoznak a következő időszakban, a metszési munkálatokban is segítenek – ez derül ki abból a rendhagyó videóinterjúból, amelyben Debreczeni Mónikát a Vylyan birtokigazgatóját és Mezősi Rita marketing vezetőt faggatta Viniczai András szerkesztő arról, hogy „mi újság a hegyen?” A birtokigazgató a videóban elmondta, ahogy bizonyos csatornák bezárulnak, úgy aktivizálódnak másikak, mint az internetes értékesítés, így most a webshopos forgalom felé koncentrálják erőiket és az látszik, hogy működik ez az értékesítési forma is. Maradtak még szabad kapacitások, ezért adódott, hogy mindannyian kimennek a szőlőbe dolgozni, fiatal ültetvényt metszettek a dolgozók.

Sokat segítenek az intézkedések

A kisebb termelők is beszálltak az online értékesítésbe, online borkóstolókat tartanak, most ők is arra fókuszálnak, hogy amíg ez a rendkívüli időszak tart, addig elérjék a vásárlóikat. Nagy segítséget jelent a szőlő- és bortermelők számára, hogy június végéig ők is mentesülnek a munkavállalóik munkabérei után a közterhek megfizetése alól, valamint a munkavállalóknak a járulékok közül csak a 4 százalékos egészségügyi biztosítási járulékot kell megfizetniük, maximum 7710 Forintot.

– A kisebb termelőknek, akik aktív életkorúak és csak a szőlőből élnek, nagyon kevés tartalékuk van, ezért a kormány intézkedései nagyon fontosak a számukra és sokat jelentenek ezek a kedvezmények – mondta a Villányi Borvidék elnöke.