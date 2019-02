Otthonra találnak a Vigadóban a helyi közösségek

Egyre népszerűbb a szigetvári Vigadó Kulturális Központ, szinte nincs olyan hétvége, amikor ne lenne valamilyen esemény az intézményben. Több rendezvény még tervezési fázisban van, így a teljesség igénye nélkül válogattunk.

Koncerteknek, történelmi jellegű programoknak, konferenciáknak és sportversenyeknek is otthont adott tavaly a Vigadó. Fábián Szilárdtól, az intézmény vezető közösségszervezőjétől megtudtuk, teljes kihasználtsággal működnek, a tavalyi évben 2240-re emelkedett a program­órák száma, amit ha elosztunk az év napjaival, az azt jelenti, hogy minden egyes napra jut négyórányi program.

Befogadó intézményként kisebb közösségek eseményeit is szeretettel látják, többek között kapcsolatban vannak az összes iskolával, zeneiskolával és a városban működő különböző civil szervezetekkel is.

A helyiek egyik legnagyobb ünnepe a február 13-án lévő Szigetvár török uralom alóli felszabadulásának évfordulója, amikor is az önkormányzat és a Szigetvári Várbaráti Kör rendezésében a déli harangszó után koszorúzást tartanak a Zrínyi téren. Idén ez azért különösen fontos, mert 30 éve avatták fel azt az emléktáblát ami a felszabadulásról emlékezik meg. Néhány nappal később, február 16-án a harminc év felettieket várják a Vigadóba egy Valentin-napi estre.

Márciusban két nagy előadás is lesz az intézményben, 8-án a Pécsi Harmadik Színház mutatja be Kulcskeresők című darabját, 23-án pedig a humoré lesz a főszerep, a L’art pour L’art társulat érkezik. Áprilisban a szigetvári zsidóság emléknapját ünneplik, és a tánc világnapját is megtartják. Ami még biztos, október 1-én megtartják a Város Napját, amikor is átadják a városi kitüntetéseket, illetve november közepén a Héttorony Fesztivált. Ezután lassan hangolódnak az adventi időszakra, hogy a december hónap ennek jegyében teljen majd.