Óvja a világörökségünket Poulet Dániel

Lassan húsz esztendeje, hogy Pécs ókeresztény temetője az UNESCO világörökség része lett. Ezt a csodát a térségben, az országban, Európában mindenkinek látnia kell, s hogy mit tesznek ezért, arról Poulet Dánielt, a ZSÖK NKft. világörökségi referensét kérdeztük, miután most indul akció a római kori épített műemlékek 8–14 évesek körében történő népszerűsítésére.

– A jegyzett világörökségi emlékek rangsorában hol található az ókeresztény temetőnk?

– Magyarországon jelenleg nyolc világörökségi helyszín létezik, hét kulturális és egy természeti kategóriában. Most van bejegyzés alatt a Dunai Limes, a Római Birodalom dunai határvonala, amit Magyarország Szlovákiával, Németországgal és Ausztriával közösen nyújtott be. A pécsi világörökség 2000-ben kultúrtörténeti kincsként került fel az UNESCO világörökségi listára, mely Magyarországon egyedülálló régészeti-művészettörténeti jelentőséggel bír.

– Mitől ilyen különleges a pécsi helyszín?

– A római város körüli északi temetőből rendkívül sokféle alaprajzú és kialakítású sírépítmény került elő, eredeti falfestményekkel és igen jól bemutatja az északi provinciák építészetét.

– Kik járnak ide, mint legfőbb érdeklődők?

– Helybeliek éppúgy, mint magyar és külföldi turisták, mi pedig igyekszünk elérni minden korosztályt.

– Gondolnak tehát a gyerekekre, a fiatalokra is?

– Rengeteg múzeumpedagógiai akcióval, rendhagyó történelemórákkal hozzuk őket ide, valamint római kori szakköröket szervezünk. Most pedig egy összművészeti alkotó pályázatot hirdetünk iskolásoknak, ahol makettekkel, rajzokkal mutathatják be, hogy látják ők ezt a korszakot, de írhatnak útikönyvet, készíthetnek interjút is korabeli személyekkel. A pályázatra május 10-ig lehet jelentkezni és a legjobb munkákat a szakkörösök alkotásaival együtt gyereknap alkalmából kiállítjuk a Cella Septichora Látogatóközpontban.

– Poulet. Különleges hangzású neve van.

– Francia eredetű, de Angliában születtem, viszont mindvégig Pécsett tanultam.

– Kilép olykor az ókorból?

– Olyankor leginkább zenélek. Basszusgitáros voltam egy ska csapatban, most pedig egy teljesen új formációban készülök a visszatérésre. Emellett rendszeresen részt veszek könnyűzenei fesztiválok szervezésében, lebonyolításában.