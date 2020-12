Óvodásoknak gyűjtik a karácsonyi ajándékokat

Az Ormánsági Kultúrmisszió nem tudja megtartani idén a hagyományos adventi programjait a járványhelyzet miatt meghozott szigorítások miatt, viszont így is szeretnék szebbé tenni a gilvánfai óvodások és családjaik karácsonyát.

Ebben az akcióban pedig most bárki részt vehet, aki segíteni szeretne, nem is kell hozzá sok minden, igazából csak egy cipősdoboz. Az egyesület közösségi oldalán közzétett egy listát azoknak a gyermekeknek a nevével és életkorával, akiket megajándékozhatunk. Csak annyi a dolgunk, hogy egy cipősdobozba összegyűjtjük a megfelelő meglepetéseket, ezeket eljuttatjuk a Pécsi Pagonyba, az egyesület pedig gondoskodik róla, hogy még karácsony előtt megkapják a családok. Amennyiben nem ilyen jellegű adománnyal szeretnénk támogatni a gilvánfai családokat, úgy az egyesület a pénzbeli felajánlásokat, a tartós élelmiszereket és az egyéb háztartási kellékeket is szívesen fogadja.