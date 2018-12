Pályaorientációs napot tartottak a Széchenyi tanulóinak

A vállalkozóvá válás buktatói, önismereti tréning, külföldi munkavállalás, cégprezentáció, az építész szakma szépségei, az újságkészítés rejtelmei – ez mind belefért abba az orientációs napba, amelyet a Baptista Szeretetszolgálat Széchenyi István Gimnázium és Szakgimnázium rendezett a napokban.

A 9–12. évfolyamra járó fiatalok az egész napos program során kisebb csoportokra osztva ismerkedhettek meg a különböző szakmák kihívásaival, de ezenfelül általános ismeretekkel is gazdagodhattak, hogy a pályaválasztás nehézségeivel ne az utolsó pillanatban kelljen majd szembesülniük.

Az előadások a legtöbb esetben is az interaktivitásra helyezték a hangsúlyt, azaz szó sem volt arról, hogy száraz prezentációkat hallgattak volna a fiatalok – a bemutatásokon gyakorlati tanácsokat kaphattak az érdeklődők, s rá is kérdezhettek az őket leginkább érdeklő problémákra. A foglalkozások egy részén ráadásul nem csak kérdezni lehetett – a diákok akár ki is próbálhatták a tűzoltók legújabb kötéltechnikai eszközeit.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS