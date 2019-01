Pályázati forrásból korszerűsítik az üzemet

Csaknem 21 millió forintot nyert a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében a Márokért Kereskedelmi és Élelmiszergyártó Szociális Szövetkezet, a pályázati támogatásból az idén megújulhat a savanyítóüzem.

A 450 lelket számláló zsáktelepülés önkormányzata még 2013-ban hozta létre a Márokért Szociális Szövetkezetet, mely a Start-munkaprogram mezőgazdasági ágát hivatott átvenni és a mai napig jól működik, sőt, az elmúlt két évben megduplázódott a szövetkezet által értékesített savanyúság és lekvár mennyisége, ezért és a piaci igény növekedése miatt is szükségessége vált a fejlesztés.

– A savanyítóüzemet a használaton kívüli óvodai konyhából alakítottuk ki. Termékeinket, hagyományos, a „régi iskola” szerinti receptúra szerint készítjük el, így termékeinket valóban a házias íz jellemzi – mondta Krizics Zsanett polgármester. A savanyúságokat Villányban és Beremenden, valamint saját webáruházon keresztül is forgalmazzák, de a fejlesztések után új vevőkkel is kapcsolatot teremtenének.

A pályázati támogatásból a feldolgozóüzemet újítják fel és egy energia megtakarítást célzó napelemrendszert is felszerelnek az épületre. Az önkormányzati tulajdonú épületen jelenleg is elavult nyílászárók vannak, így magas költséggel üzemel. Új raktárt és csomagolót is szeretnének kialakítani, a jelenlegi melléképület átalakításával. A körülbelül száz négyzetméter alapterületű épületrész tetőszerkezetének cseréje, utólagos szigetelése, nyílászárók cseréje is szükségessé vált. A felújítás után az üzem termelőkapacitása várhatóan 55-60 százalékkal fog növekedni, hiszen a raktározás és a humánerőforrás-fejlesztésével, valamint üzletkötői rendszer bevezetésével az értékesítést és a kész termék forgási sebességét tudják megnövelni.