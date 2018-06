Pályázattal ösztönzik a tanulást Pécsváradon

Eredményesen szerepelnek „A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése” című pályázatban a szakképzési centrumok és az egyes intézmények. A program fő célja, hogy minél több tanuló szerezzen szakmát.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

A pályázatot elnyert intézményekben, így a Pécsváradi II. Béla Középiskolában is már megkezdődtek az előkészületek a program megvalósításához, amely az őszi félévtől indul. Ezen belül a fiatalok számára drogprevenciós előadásokat, tanulásban felzárkóztató- , kompetenciafejlesztő foglalkozásokat is szerveznek majd. A programban fontos elem az egész életen át tartó tanulásra való ösztönzés, valamint a diákoknak lehetőségük lesz a legórobot megismerésére is.