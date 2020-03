Pályázhatnak már a külföldi kurzusra

Az idei év számos új lehetőséget hoz a középiskolások számára. Ezek egyike a Külföldi Nyelvtanulási Program, melyre már beadhatóak az online pályázatok.

A 2019–2020-as tanévtől a 9. és 11. osztályos nappali tagozatos gimnáziumi és szakgimnáziumi képzésben tanulók kéthetes egyéni vagy csoportos nyelvoktatásban vehetnek részt a Nemzeti Alaptanterv szerint tanulható első idegen nyelvek – angol, francia, német, kínai – célországaiban: Ausztriában, az Egyesült Királyságban, Franciaországban, Írországban, Máltán, Németországban és Kínában (az idei évben a koronavírus-járvány miatt ide nem utaznak). A diákok délelőttönként nyelvi kurzusokon vesznek részt, délután és hétvégén pedig kulturális és sportprogramokon.

A program hazai költségvetésből támogatott, megvalósítását az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Tempus Közalapítvány végzi, mivel ők többek között az Erasmus+ kapcsán jelentős tapasztalattal rendelkeznek a középiskolás korosztály nemzetközi mobilitásának támogatásában.

A program a baranyai diákokat is érdekli, ezzel kapcsolatban a szülőknek, gyerekeknek, tanároknak is tartottak már tájékoztatókat egyes iskolákban. Országos szinten nagyságrendileg 140 ezer tanuló jogosult részt venni a programban 2020-tól. A program szempontjából a 9. évfolyamos nyelvi előkészítőn, kéttannyelvű előkészítőn, illetve az Arany János Tehetségprogram keretében tanulók is 9. évfolyamos tanulónak minősülnek, és részt vehetnek a külföldi nyelvi képzésben.

Mind a csoportos, mind az egyéni kiutazást választó jelentkezők kizárólag online, a knyp.hu oldalon adhatják be pályázatukat a pályázom menüpont alatt. A benyújtásra egyéni pályázóknak május 8-ig, intézményeknek pedig április 9-ig van lehetőségük. A program további információi is itt érhetőek el.