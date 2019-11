Panaszkezelésben adnak segítséget

Hosszú évek óta segíti a fogyasztókat jogaik érvényesítésében, védi és képviseli érdekeiket, segíti a panaszok gyorsabb és hatékonyabb megoldását a Baranya megyei Fogyasztóvédelmi Egyesület, amely négy évvel ezelőtt az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Baranya megyei Szervezete helyébe önálló jogi személyiséggel rendelkező civil szervezetté alakult.

A fogyasztók tájékoztatását szolgáló és jogérvényesítésüket elősegítő Tanácsadó Irodát működtetnek heti három napon Pécsett, az Apáca utca 15. szám alatt, a földszinten. Továbbá Mohácson heti egy alkalommal tanácsadást tartanak a Mohácsi Járási Hivatalban.

Az iroda fogadja a megkereséseket telefonon, elektronikus úton ([email protected]) és személyesen is. A fogyasztók a www.bafe.hu weboldalon keresztül is kapcsolatot tudnak tartani az egyesülettel.

Az idei évben két alkalommal Fogyasztóvédelmi Nyílt Napot szerveztek, amelyek keretében az érdeklődőknek többek közt lehetőségük nyílt találkozni helyi közszolgáltatást végző vállalkozások (Pétáv, Biokom, Dél-Kom) vezetőivel is.