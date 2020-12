Pár hétre visszatért a harminc éve eltávolított Lenin-szobor

Az az egykori kisdobos, aki ott volt Lenin szobrának mohácsi avatásán, már közel jár a hatvanhoz, hiszen a jeles esemény 1974. április 20-án történt. A

„Lenin! Ugorjon ki a zsebéből, aztán tisztelegjen!” – így ordított volna a népvezérre kedvenc őrmesterem a magyar néphadsereg kötelékéből, az 1980-as évek elején. De vajon mert volna szólni a legfőbb elvtársnak? Bizonyára nem. Miképpen senki sem kívánta kritikával illetni Varga Imre, amúgy Kossuth-díjas szobrászművész alkotását Mohácson, a Széchenyi téren.

Sokan jöttek össze az avatásra, amit a filmhíradó is megörökített. Egyszerű kíváncsiskodók, kivezényeltek, meg a pártemberek is ott voltak azon a szombati délelőttön. A Mecseki Szénbányák Vállalat fúvószenekara játszotta el a Himnuszt az esemény kezdetekor. Ezt követően vers is elhangzott. A Pécsi Nemzeti Színház művésze elszavalta Johannes Robert Becher „Lenin, aki felrázta álmából a világot” című költeményét.

A hangulat tehát ünnepélyes keretek között zajlott le, a későbbiek során azonban akadtak galibák a szoborral. Az teljesen bizonyos, hogy egyszer valaki festékkel öntötte le a fémet, illetve obszcén rajzokat szintén láttak egyesek feltűnni ott.

A nép amúgy azt terjesztette, Vlagyimir Iljics azért kotorászott a zsebében, mivel pont aprópénzt keresett. Ugyanis útja a közeli fogadalmi templom felé vezetett, ahol a perselybe szeretett volna bedobni pár forintot, esetleg rubelt. Telt-múlt az idő, s egyszer csak lejárt a szobor „szavatossági ideje”.

Ekkor már 1990. november 22-őt mutattak a naptárak. Akkoriban hajtották végre az önkormányzat testületének döntését. Nem csak az alak tűnt el, hanem az óriási dombormű lobogónak is nyoma veszett. Egyelőre nem tudjuk mi lett velük, de igyekszünk megkeresni a szobrot meg a zászlót.

Összesen 5988 napig állt, pontosabban lépett a helyén Lenin. Mindez azért érdekes, mert már csupán 12 napig, alig két hétig kellett volna kitartania, hogy elérhesse a szép kerek számot, a hatezret. Fontos megjegyezni, hogy a megyei, amúgy dicstelen vetélkedést a pécsi „kolléga” nyerte meg, a maga 7280 napjával. De azért a mohácsiaknak sem kell igazán szégyenkezniük.

Maga a művész, Varga Imre egy visszaemlékezésben arról mesélt, hogy Moszkva rosszallását fejezte ki a szobor üzenete miatt, amiből diplomáciai vihar kerekedett. Ugyanis miközben egy zászlón ott domborodott Lenin feje, addig maga az alany elhagyta a megkomponált ünnepség helyszínét. Utólag persze mindent bele lehet érezni, érteni az ilyen alkotásokba, de a bírálók szerint maga az alak az egyik leghitelesebb megjelenítése volt a politikusnak. Tehát csúnyának nem számított – csak az ideológiával akadtak bajok.

A rendszerváltásnak állít emléket

Eredeti helyétől nem messze, a Széchenyi téren ismét látható Lenin egykori, Mohácson állt szobra – szerencsére csak egy, a rendszerváltás helyi és országos kordokumentumait felvonultató közterületi installáción. A „30 éve szabadon” Emlékbizottság támogatásával felállított hypercube péntek óta látható a város főterén.

Az ország tizennyolc városában állítottak fel hasonló installációt, amelyek célja, hogy a rendszerváltás fontos országos és helyi momentumainak állítson emléket. A nagy méretű oszlopon az országos események mellett mindenhol más és más, helyi történések is szerepelnek. A Mohácson láthatón helyet kaptak például a Lenin-szobor bontásáról, az első szabadon választott önkormányzatról, a piacról, a taxisblokádról szóló információk, fényképekkel illusztrálva.