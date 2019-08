Parádé volt az égen, rengetegen látogattak ki a pogányi repülőnapra

Rengeteg embert vonzott idén is a pogányi repülőnap. A szombati légiparádén látványos bemutatókkal szórakoztatták a látogatókat, de a bátrabbak a sétarepülést is kipróbálhatták.

Minden szempár az égre szegeződött szombaton a Pécs-Pogányi Repülőtér Nyílt Napján, hiszen egymás után mutatták be a különleges légi járműveket. Rengetegen kilátogattak a rendezvényre, a legkisebbektől kezdve mindenki kíváncsian figyelte a Magyar Honvédség legendás Mi-17-es helikopterének érkezését, Vári Gyula műrepülő bemutatóját, egy sugárhajtású kisgép vagy éppen a Magnus Aircraft Zrt. Fusion kötelék repülését. Felszállt Bogár Imre híres, kétfedelű AN-2-es gépe is, amivel már hosszú évek óta a szúnyogokat irtja a megye felett, és amivel korábban már mi is megtettünk egy kört.

Ha az égen éppen nem volt látnivaló, akkor sem lehetett unatkozni a nyílt napon, hiszen a földön is számtalan érdekesség várta a látogatókat. Közelről is meg lehetett nézni a rendőrségi, a katonai és mentőhelikoptert, de beszállhattunk egy tűzoltóautóba is. Bemutatkoztak a polgárőrök, a Magyar Honvédség sátránál pedig a hatástalanított fegyvereket lehetett megnézni és kézbe venni. A Mélységi Felderítő Hagyományőrző Egyesület pedig úgynevezett ejtőernyős lobbantást mutatott be.

Azok, akik pedig már mindent végigjártak a reptéren, egyszerűen leheveredtek a fűbe, hogy onnan csodálják a fejük felett szálló gépeket.