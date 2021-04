Parkolóhelyet találni még most sem könnyű Pécs belvárosában

Mióta ingyenes a parkolás, a pécsi belvárosban szinte lehetetlen helyet találni. Sokszor még az ott lakók sem tudnak hova parkolni – a problémának több olvasónk is hangot adott a Postabontás rovatban. A gond nemcsak a belvárost érinti.

A belvárosban lakó, gépkocsival rendelkező állampolgároknak az ingyenes parkolás bevezetése óta állandósult problémát jelent az, hol parkolják le az autójukat az éjszakai órákban – jelezte egyik olvasónk nemrég a DN Postabontás rovatában. Hozzátette, hogy amikor ők a nap végén hazaérnek, a legtöbb helyen még azoknak a járművei állnak, akik a belvárosban vásárolnak vagy dolgoznak. Többen is hasonló tapasztalatokról számoltak be, és belvárosi sétánk során, mi is azt láttuk, hogy nem könnyű parkolóhelyet találni.

A Centrum-parkoló – ahogy az elmúlt hónapokban mindig – kedd délelőtt is gyakorlatilag tele volt, de ugyanígy minden parkolóhelyet elfoglaltak a Goldmark Károly utcában, a Munkácsy Mihály utcában és a Perczel utcában is. Ha valakinek szerencséje volt, éppen akkor állt ki egy autó, amikor ő parkolni akart, így rögtön le is csaphatott a helyre. A szűken vett belvárostól kicsit távolabb eső Domus-parkolóban viszont találtunk szabad helyet, amikor arra jártunk.

Mindezek ellenére a Pécsi Közterület-felügyelet tapasztalatai alapján az elmúlt hetekben javult valamit a helyzet a tavaly novemberi állapotokhoz képest. Ahogy írták, csökkent belvárosi forgalom és ezzel az autók száma is a jelenleg veszélyhelyzeti protokollnak és annak köszönhetően, hogy sokan az otthonukban dolgoznak.