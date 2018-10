Parkolókat alakítottak ki, utak újultak meg Mohácson

Saját forrásból évente összesen több mint százmillió forintot költ a város utak, járdák felújítására, parkolók építésére. Idén e program keretében ismét utcák tucatjaiban állíttatja helyre a gyalogutakat, valamint a járművek parkolására alkalmas felületeket alakíttat ki az önkormányzat.

A kivitelezéssel megbízott Jaksics és Fia Bt. az ütemezett járdafelújítások sorából ezt a munkát már befejezte a Radnóti lakótelepen, a Pécsi úton a Radnóti-iskola előtt, a Pécsi közben, valamint az Orgona utcában.

Az aszfaltozás zajlik az ehhez előkészített területen a Bajcsy-Zsilinszky-, a Perényi- és az Árok utcában, illetve a Pécsi út kijelölt szakaszain. Az elkövetkező hetekben az Ady Endre-, a Liget-, a Szentháromság- és a Kisfaludy utcában végeznek még járdafelújítást az időjárás függvényében a szakemberek.

Mohács azon kevés hazai városok egyike, ahol nincs parkolási díj és az erre alkalmas területeket is évről évre bővítik. Most az Ete János és a Liszt Ferenc utcákat összekötő út mellett, valamint a Park utcai óvoda előtt alakítottak ki új, gyephézagos felületű parkolót, ugyanakkor bővítik a Horváth Kázmér utcait és helyreállítják a Radnóti-parkolót is.

A járdákra, parkolókra elkülönített csaknem bruttó 152 millió forintos költségkeretből több helyszínen egyéb javítási munkákat is terveztek, ilyen például a vízelvezetés megoldása a Korsós- és a Halász utca egy-egy épülete előtt, a Kodály Zoltán utcai árok burkolatának kijavítása, s egyebek mellett a Csencsevár utcában háromrácsos folyóka építése is.