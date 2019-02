Patkányok tanyáznak városszerte, de csak kisebb gócpontokban

– Egy elgázolt patkány feküdt az úttesten a minap Pécsett, a Dugonics–Kiss Ernő utcák sarkán, a közelben, 100 méteren belül található egy óvoda – hívta fel a figyelmet a DN SMS-rovatában egy olvasónk. Egyben feltételezve, hogy nem ez az egyetlen patkány él a környéken. – Vélhetően valahol errefelé tanyáznak, mindez fertőzésveszély forrása lehet – jegyezte meg az SMS írója.

Fontos tudni, hogy ha valaki közterületen talál elhullott patkányt, azt a Biokom Nonprofit Kft.-nek lehet bejelenteni. A társaság – tudtuk meg Erdős Rékától, a Biokom Nkft. sajtófelelősétől – a közterületeken és a csapadékcsatornában látja el a rágcsálógyérítési feladatokat, ugyanezt a munkát a szennyvízcsatornák esetében a Tettye Forrásház Zrt. végzi.

– Amennyiben patkányfertőzöttségről kapunk jelzést, azt kivizsgáljuk és megtesszük a szükséges intézkedéseket – hangsúlyozta Erdős Réka. – Ez azt jelenti, hogy amennyiben jogos a bejelentés, és társaságunk kezelésében lévő területeken található a fertőzöttség gócpontja, akkor szakvállalkozótól megrendeljük az irtási munkát. Ha szennyvízhálózatban tűnik szükségesnek a kezelés elvégzése, akkor a Tettye Forrásház Zrt.-t, ha magánterület érintett az ügyben, akkor pedig a Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Hatósági Főosztályát értesítjük – tette hozzá.

A tapasztalat szerint egyébként a város valamennyi területén találhatók kisebb elszigetelt gócpontok, melyek esetében irtási munkát rendelt meg a Biokom. Ezek száma azonban nem jelentős, a patkányirtásokkal kapcsolatos bejelentések, hatósági megkeresések száma csökkenést mutatott a 2018. évben az azt megelőzőhöz képest.

Nincs veszély, ha rendet tartunk

A patkányok jellemzően ott jelennek meg és szaporodnak el, ahol táplálékot és búvóhelyet találnak. Megtalálják a macskáknak, madaraknak kihelyezett eleséget, rájárnak a lakossági hulladékgyűjtő edények mellé elhelyezett, vagy oda kiszóródott szerves hulladékra. Az elszaporodásuk megelőzhető lenne, ha mindenki rendet tartana a saját ingatlanán, nem halmozna fel a zöldhulladékot, nem helyezne ki élelmiszert, az étkezési zsiradékot pedig nem a csatornába, vagy a csapadékcsatornába öntené.

A rágcsálók – köztük a patkány is – amellett, hogy jelentős gazdasági károkat okoznak, számtalan fertőzés hordozóiként a haszonállatokra és az emberre is veszélyes betegségeket terjesztenek. Ezek közül az egyik legsúlyosabb a leptospirosis vagy más néven iszapláz, amely súlyos vese és májkárosodást okozhat, szélsőséges esetben akár halálos is lehet. További betegségek, amelyeket a patkányok terjesztenek: trichinosis, rágcsálótífusz, vírusos hemorrhágiás láz, tularémia, hastífusz, veszettség, vérhas.