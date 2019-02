Pazar ízekkel érkezik a hetedik Pécsi Csokoládé Karnevál

Immár hetedik alkalommal teszi édesebbé a szürke téli napokat a Pécsi Csokoládé Karnevál, mely február 9-10-én zajlik a Zsolnay Kulturális Negyed E78-as épületében.

A rendezvényen az ország különböző pontjairól érkező 16 kiállító igazi különlegességekkel, kézzel készült egyedi termékekkel várja a csokikedvelőket. Több mint 4 ezer látogatóra számítanak a szervezők. Őri László alpolgármester a fesztivállal kapcsolatban tartott sajtótájékoztatón kiemelte, színes programkínálattal készülnek az idei évben is. Hiszen amellett, hogy a hagyományos pécsi, baranyai illetve az ország más pontjairól érkező kézműves csokoládékat lehet megkóstolni – mely önmagában is nagy élmény –, lesznek kísérőprogramok is, melyekkel minden idelátogatónak kedveskednek.

– A Csokoládé Karnevál jól illeszkedik abba koncepcióba, mellyel a város célja kinyitni a Zsolnay-negyedet a családok számára – fogalmazott Őri. Hozzátette: ezzel a programmal elősegítik, hogy a turisztikai szempontból kevésbé népszerű, téli időszakban is vonzóvá tegyék Pécset az idelátogatók számára.

Mosonyi Éva, a Csoko-Láda Csokibolt tulajdonosa, a karnevál szervezője elmondta, a tavalyi év szenzációja volt a negyedik típusú csoki, a rubin csokoládé. A rózsaszínű Ruby főszerepet kap a karneválon is.

Továbbá a látogatók megcsodálhatják azt a rendkívüli csokoládékülönlegességet, melynek ihletője egy, a Zsolnay gyárban készült damaszkuszi hatszögletű díszcsempe. Ezt a csokoládébolt elkészíti és a karneválon a Zsolnay Porcelánmanufaktúra festője ugyancsak csokoládéval varázsolja rá a lenyűgöző motívumokat.