Pécs is csatlakozott az újszerű egészségvédelmi programhoz

Minden évben májusban tartanak figyelemfelhívó kampányt világszerte, ahol a szívelégtelenségre, mint betegségre fókuszálnak. A programhoz Pécs is csatlakozott, Dr. Habon Tamás, az Magyar Kardiológusok Társasága (MKT) Szívelégtelenség és szívizombetegségek munkacsoportjának vezetője beszélt lapunknak a betegségről.

A szívelégtelenség egyre gyakoribb betegség nemcsak Magyarországon, hanem szerte a világban. Magyarországon nagyjából 200 – 250 ezer embert érint, közülük 70 ezer szorulna feltétlenül szigorúan kontrollált ellátásra, gondozásra. Az Európai Kardiológus Társaság és a Magyar Kardiológusok Társasága minden évben felhívja a figyelmet arra, hogy milyen fontos ez a betegség, így az ország nagyvárosaiban, köztük Pécsett is figyelemfelhívó kampányt rendeznek május első néhány hetében – tudtuk meg dr. Habon Tamástól (képünkön), a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központjának kardiológusától, a Szívelégtelenség és szívizombetegségek munkacsoportjának vezetőjétől.

Ilyenkor a különböző európai országokban orvos-beteg találkozókat, figyelemfelhívó programokat, aktivitásokat tartanak. Az emberek így megtudhatják, hogy pontosan miről is szól a szívelégtelenség, milyen tünetei vannak, hogyan lehet gyógyítani és nem utolsó sorban, hogyan lehet megelőzni.

A szívelégtelenség lényege, hogy a szívizomnak az összehúzódó képessége károsodik, ezért nem tud annyi oxigénnel telített vér a szövetekbe eljutni, amennyi kielégítő lenne. Jellegzetes, de nem csak ebben a betegségben fellelhető tünetek alakulnak ki. Kezdetben a betegek kisebb terhelésre még jól vannak, de nagyobb terhelés mellett nehéz légzésük lesz, fáradékonyak lesznek, később pedig nyugalomban is fulladhatnak. A lábdagadás, ödémaképződés, gyakori éjszakai vizeletürítés, szívritmuszavarok szintén jellemzőek lehetnek. Aki ezeket a tüneteket tapasztalja, mielőbb forduljon orvoshoz.

– A szívelégtelenség egy súlyos betegség, s ha már előrehaladott állapotban van, akkor a túlélés esélye gyakorlatilag a daganatos betegségek adataival egyezők. Ha időben felismerjük, s megfelelően kezeljük, illetve stabil állapotban tudjuk tartani a betegeket, akkor hosszú, akár húszéves élettartamra számíthatnak a páciensek – mondta lapunknak dr. Habon Tamás.

A megfelelő gyógyszeres kezelések szívelégtelenség-specialista kardiológus kezében nagyon hatékonyak tudnak lenni. A betegek együttműködése rendkívül fontos, illetve a betegnek magának is tennie kell az egészségéért. A rosszul beállított magas vérnyomás, cukorbetegség, nem megfelelően kezelt koszorúér-betegség, illetve az elhízás mind a szívelégtelenséghez vezethetnek. A jelentős mennyiségű alkoholfogyasztás is kialakítja és ronthatja a betegséget, bizonyos esetekben örökletes tényezők is azonosíthatók.

A pontos diagnózis után, koszorúér- vagy szívbillentyű-betegség társulása esetén segítséget jelenthet a katéteres beavatkozás vagy a szívműtét, de minden esetben szükséges a hatékony gyógyszeres kezelés is. Eszközös terápiák is léteznek már, ilyen a szív összehúzódó képességét javító, vagy akár az életveszélyes ritmuszavarokat megszüntetni képes pacemaker. Speciális centrumokban rendelkezésre áll műszív is, végső esetben pedig a szívátültetés segíthet.

Szeptember utolsó vasárnapján, a szívünk napján szűrések, betegfelvilágosítás és előadások is lesznek szerte az országban. Májusban pedig érdemes felnézni a Tv-torony piros fényére, ami eszünkbe juttathatja, hogy érdemes vigyázni a legfontosabbra, a szívünkre, egészségünkre.