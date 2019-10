Pécs rekordot döntött, meleg volt a hajnal

Szinte nyár van, mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az a tény, hogy a minimum-hőmérséklet rekordja megdőlt.

Az előzetes adatok alapján megdőlt a legmagasabb minimum-hőmérséklet rekordja, ugyanis Pécs Árpádtetőn mindössze 16.4 Celsius fokig csökkent a hőmérséklet. Az előző rekord 15.1 fok volt, amelyet 1981-ben Makón mértek.

A fővárosi rekord is megdőlt a János-hegyen ugyanis csupán 14.4 fokig csökkent a hőmérséklet. Az előző budapesti legmagasabb minimum 13.9 fok volt, amelyet 1981-ben rögzítettek. Érdekességképp megjegyezzük, hogy a mostani rekordok környezetükhöz képest magasabban fekvő helyeken álltak be (ami nem szokatlan szélcsendes időben), ez jól mutatja, hogy továbbra is igen enyhe levegő tölti ki a Kárpát-medencét.