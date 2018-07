Pécsen élte első öt évét

Hogy született a Bazi nagy magyar lagzi színdarab? – kérdeztük a népszerű színész Harsányi Gábortól, aki az írója és egyik főszereplője is a Pécsi Nyári Színházban július 28-án látható előadásnak. „Van már két bazi nagy görög lagzi, született roma, amerikai és francia változat is – mondta. Hát pont magyar ne legyen?”

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

– Forgatott valaha Baranyában?

– Sokkal mélyebb a kötődésem, életem első öt évét Pécsett töltöttem. Gyakran lépek itt föl, s olyankor átjárja a melegség a szívemet. A testvérem is idejárt egyetemre, számomra ez a város sugárzik a tehetségtől.

– Egy vidéki ember leginkább az Egy óra múlva itt vagyok és a Jó estét nyár, jó estét szerelem filmekkel azonosítja. Kevesebben tudják, hogy befutott drámaíró is. Hányadik műve a most látható Bazi nagy magyar lagzi?

– A tizennegyedik. A Börtönszínház című például bejárta a világot, angolul játszottuk a Broadway-n, sőt ott a 2009-es nemzetközi fesztiválon elnyertem vele a legjobb férfi alakítás díját is. Legalább öt színház játszotta a darabjaimat, s mondhatom, sokkal több ez hobbinál, ez igazi szerelem.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– Komédiák szinte mind, ám soha nem hiányzik belőlük a drámai szál.

– Igen, ez az ars poeticám, s ilyen a Bazi nagy magyar lagzi is. Apa és fiú generációs problémája, a föld szeretete elevenedik meg, továbbá, hogy mennyire boldog az élet itthon és külföldön. Hepiendel végződik, szóval vígdráma.

– Igaz, hogy a szinkronizálásban is oldalakon át lehetne sorolni a szerepeit?

– A szinkronizálást azért kedvelem, mert hihetetlenül sokat lehet belőle tanulni. Öröm és kihívás is egyben.

– Gondolom, az is segít, hogy több nyelven beszél.

– Ártani biztos nem árt, bár én azt tartom, idegen nyelvet csak az beszél igazán, aki kint töltött legalább 10–15 évet.

– Fekete öves karatés. Ez segíti a munkát a színpadon?

– A fegyelmet hozta el, és a másik ember iránti tiszteletet. Én nem küzdök tatamin, hanem formagyakorlatokat végzek, képzeletbeli ellenséggel. Ezért is ajánlanám a fiataloknak, mert ez a képzeletbeli ellenség akár a rossz énünk is lehet. Megvívhatunk a bennünk lakozó önbizalomhiánnyal, a drogos szenvedéllyel, vagy akár a rejtőző önbecsüléssel is.

– Készül még valami nagy dobásra?

– Az ember állandó álma valami maradandót alkotni. Megírtam például a Jó estét nyár, jó estét szerelem folytatását, hogy mi történik akkor, amikor a gyilkos főhős 30 év múlva kikerül a börtönből. Még kérdés, mi lesz vele, de vannak már érdeklődők.

Nyughatatlan nyugdíjas nagypapa

Harsányi Gábor 1945-ben született Budapesten. Az általánost a Medve utcában végezte, a Budai Nagy Antal gimnáziumban érettségizett, a Színművészeti Főiskolán diplomázott. A Thália Színházban dolgozott 15 évet, a Mafilmhez került, megalapította és társigazgatója volt 10 évig a Karinthy Színháznak, ugyanennyi időt töltött a Nemzetinél, majd nyugdíjasként a Vidám színpadnál tevékenykedett és művészeti vezető volt az Újpest Színháznál. Pályafutása során rengeteg filmben szerepelt, önálló esteket ad, öt színházban játszik. Nős, van két nagy lánya, egy fia és két unokája.