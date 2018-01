Pécset is beleszőtte a Parázs a szívnek című alkotásába

A film, a színház és a gyógyítás egyformán főszerepet játszik Vámos Zoltán életében, aki évek óta dédelgetett álmát mutathatta be a közelmúltban. A Parázs a szívnek, amelyben Pécs és az egyeteme is feltűnik, a gálavetítésén megtöltötte a helyi multiplexmozi legnagyobb termét.

– Mi jött előbb, a rendezés vagy a gyógyítás?

– Már 17 éves koromtól készítettem kisfilmeket, aztán végigjártam a szakma minden fokát. De 19 évesen láttam, ahogy egy közeli ismerős idős hölgy egyszerűen összeesett és meghalt, a mentők is hiába próbálták újraéleszteni. Abból a hihetetlen tehetetlenség­érzésből határoztam el, hogy az életmentést meg akarom tanulni. Sokáig nem választottam a kettő között, de egy filmem vágása idején, negyedéves orvostanhallgatóként az apukám behívott a műtéteire. Ott álltam és figyeltem, közben mégis azon járt az agyam, hogy melyik jelenetet miért hagytam kivágni. Végül egy ikerterhesség császármetszését és azt a hihetetlen csapatmunkát látva megéreztem, hogy lehet, hogy nem az én filmem egy-egy jelenete a fontos. Ott kötöttem békét az orvos és a rendező énem közt, azóta akármelyikkel foglalkozom, mindkettőt saját hivatásomnak érzem.

– A Parázs a szívnek hogyan foglalható össze?

– A történet lényege, hogy két ember megszereti egymást, majd az életük egészen másfelé kanyarodik. Onnan, hogy „te leszel a gyermekeim anyja”, végül egy kizsákmányoló kapcsolattá alakul. Szóval mindenkihez szólhat, aki úgy érzi, hogy egy kapcsolatot megszenvedett vagy bántalmazást élt meg. A film elmondja, hogy ezeken is túl lehet lépni. Egy életszagú sztori, ami ki is kapcsol, de azért el is gondolkozhat rajta a néző, mert sokféleképpen értelmezheti.

– Amellett, hogy Pécs sokszor látható benne, a Pécsi Tudományegyetem is hozzájárult a film létrejöttéhez. Ez milyen segítséget jelentett?

– Jelentős összeggel beszálltak a költségvetésbe, ami még fontosabb, ha elárulom, hogy rendkívül kevés pénzből csináltuk meg a filmet. A Parázs a szívnek teljes költségvetése egy mai magyar nagyjátékfilm költségeinek az ötödét tenné ki. Ezért is hihetetlen öröm és hatalmas megtiszteltetés, hogy a történetet, amit a Király utcán, a 2015-ös POSZT idején találtam ki, 2017 decemberében a város és az egyetem vezetőinek jelenlétében, egy pécsi gálavetítésen mutathattuk be. A közönség egyébként január 18-ától láthatja majd, az összes hazai plázamoziban, és külföldön is. Mindennek üzenete is van: hogyha nekem sikerülhetett, akkor bárkinek sikerülhet az álmát megvalósítani.

Szép családi hagyományt visz tovább

Vámos Zoltán Budapesten született 1982-ben. Az előadó-­művészet közelében nevelkedett, sebészprofesszor édesapja ágán operatőr, koreográfus, színházi rendező is akadt a családban. Édesanyja animációs rendező volt a Pannónia Filmstúdióban, majd a pedagógiára váltott, ma az ELTE tanszékvezetője. Anyai ágon is erős a színházi vonal, egy példa a nagyapa testvére, Kellér Dezső konferanszié.

Vámos Zoltán orvosi diplomát Pécsen szerzett 2008-ban. Dolgozik mentőorvosként és altatóorvos egyetemi adjunktus a PTE Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézetben.

A minap mutattuk be, hogy a csúcsforgalomban előre törő mentőben készített videót Vámos Zoltán, a felvételen kemény rock festi alá az ünnepi tumultussal megbirkózó sofőr profi vezetéstechnikáját.