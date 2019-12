Pécsett a kulisszák mögött ő ápolja a színészeket

Van egy ember, aki ott várakozik a kulisszák mögött, hogy segítsen, ha baj van. Dr. István Miklós a Pécsi Nemzeti Színház orvosa, aki megszállottan szereti a színházat és a hivatását, most 70 éves, de emellett sebészként is aktív, miközben medikusokat tanít az egyetemen.

– Gyakran betegek a színészek?

– Éppen ellenkezőleg, akkor is dolgoznak, amikor tényleg nem kellene. Kevesen vannak sok darabra, muszáj mindig talpon lenniük.

– S mi van, ha kitör az influenzajárvány?

– A teátrum orvosa vagyok 34 éve, de még nem maradt el soha tömeges betegség miatt előadás. Más esetekben pedig beugrásokkal mentik meg a darabot. Ez például kifejezetten inspiráló egy fiatalnak, mert egy ilyen helyettesítés a szabályok szerint legalább három egymásutáni játékot jelent a számára.

– Patológus, sebész, érsebész, hogy került mégis a színházhoz?

– Végzés után bent maradtam a POTE-n. Aztán dr. Nógrádi Róbertet operálta a sebészeten a főnököm és a színházigazgató elhívott ide, amikor megtudta, hogy a feleségem is itt játszott a teátrum zenekarában.

– Belefért ez egy sebész életébe?

– Sőt, mindig volt más mellék­állásom, akkoriban például az István-aknai bányamentő állomás orvosaként is dolgoztam. A színházat pedig különösen szerettem, előbb csak szórakozásképpen, aztán munkaként is, mert itt nem csak a testtel, a lélekkel is foglalkozni kell.

– Mennyi időt tölt a színházban?

– Rengeteget. Minden előadást megnézek és mindig indulásra kész vagyok, amikor megy valamilyen darab.

– Voltak sürgős színpadi beavatkozásai?

– A színház veszélyes üzem, sötét terekkel, változó helyszínnel. A néző többnyire észre sem veszi, ha a baleset megtörténik. Azt gondolja, a jelenet a darab része, a sérültet pedig a színfalak mögött ápoljuk.

– Milyen esetekről van szó?

– Pár éve a Don Quijotében addig vívtak ketten, hogy beleestek a zenekari árokba. Zúzódás, törés máskor is előfordult már, volt, aki öt méter magasból a szivacs szélére esett, és olyan is, aki üvegdarabba csapott, ami artériás vérzést okozott.

– Három és fél évtized alatt melyik volt a kedvenc előadása?

– Amit talán tízszer is megnéztem, az Arthur Millertől a Közjáték Vichyben. Mondanom sem kell, a főszereplő orvost alakított.