Pécsett is készülnek a szerelmesek napjára

Február 14-ét, a Valentin-napot, avagy Bálint-napot a szerelmesek napjaként csak néhány évtizede ünnepeljük Magyarországon, viszont a néphagyományban korábban is jeles nap volt ez a nap. Pécsett több programmal is készülnek Valentin-napon.

A katolikus naptár szerinti Szent Bálint a szerelmesek, a jegyesek és az epilepsziások védőszentje Magyarországon, de a hazai nemzetiség körében, és szerte a világon is népszerű. A szerelmi praktikák különösen ismertek ezen a napon, mint például kilencmagú almát enni, s a magokat beletenni a kiválasztott fiú zsebébe, s akkor bele fog szeretni a lányba, vagy a meggyújtott gyufát megfigyelni, merre dől, ahogy elég, mert abból az irányból jön a szerelme.

Madárral álmodni férjhezmenetelt jelentett, de számos jel utalt a nősülésre, a tartós vagy örökös szerelemre, azaz a párkapcsolatra. A horvát néphit szerint a madarak ezen a napon tartják a menyegzőjüket, s mohácsi sokácok böjtölnek, áldoznak ezen a napon.

A nappal kapcsolatos eredetnek és legendáknak több változata ismert. Bálint, vagyis Valentin két vagy három azonos nevű személyre is utalhat, akik vértanúk lettek, s akik közül talán egy római paphoz köthető elsőként „a te Valentinod„ aláírású üzenet, de nem egyértelmű az ünneppel való kapcsolata.

Feltehetően a pogány Lupercalia ünnepének termékenység-előidéző vagy tisztító szertartásának betiltását követte a Gelasius pápa által 496-ban elrendelt Szent Bálint napja, ami a jegyesek és fiatal házasok védőszentjének napja, valamint Szűz Mária megtisztulása és Gyertyaszentelő Boldogasszony napjának ünneplése is.

Pécsett több helyen is gondolnak a szerelmespárokra február 14-én, ezekből sorolunk fel párat ízelítőnek. A Jókai cukrászdában a kétszemélyes tortákon kívül számos újdonsággal, különleges ízkombinációkkal készülnek. Erre a napra olyan süteményeket és desszerteket sütnek, melyeket ritkán alkotnak, igazi különlegességek várhatók.

Este hét órától Valentin-napi autós találkozót is szerveznek, amely a Zsolnay Vilmos úti Penny Market parkolójából indul. Az Univ Esküvő- és Rendezvényközpont is sok-sok Bálint-napi meglepetés étellel készül. A Mischler Cakes-nél páros szívecskés desszerteket kóstolhatnak a vendégek, melyek már korábban is nagy sikert arattak.

A Rokuschban a megszokottnál egy komolyabb fogással készülnek. Valentin napján choux-ot (francia képviselőfánk) készítenek több ízben, köztük klasszikus és extra variációkban. A Life1-ben Valentin-napi SpinRacing-en vehetnek részt a szerelmesek, ahol lesznek romantikus dalok, tempó és pörgés, amit rendhagyóan egy páros nyújtás követ. Majd a vállalkozó szelleműeket rövid játékkal várja az edző, aminek a fődíja egy páros mozijegy lesz.

Valentin napján számos buli is hívogat, melyről majd a szokásos hétvégi partiajánlóban adunk hírt csütörtökön.