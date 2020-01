Pécsett ő segíti az egyedülálló szülőket

Rengeteg a válás, félmillió egyszülős család van hazánkban és a gyerekek negyede ilyen körülmények közt nő fel. Az egyedülálló szülők két éve Bolf Jutka vezetésével létrehoztak Pécsett egy klubot, hogy színvonalasabb életet élhessenek, a múlt hónapban pedig megalapították a Tudatos Szülők Egyesületét is, mert így már pályázatokkal is rásegíthetnek a boldogulásukra.

– Hogy lett klubja az egyedülálló szülőknek?

– Én igazi túlélő vagyok, túléltem, hogy három fiút neveltem fel egymagam. Mindemellett a klubba csak akkor kezdtem bele, amikor már a srácok kirepültek. A Facebookon találtam rá a budapesti Egyedülálló Szülők Klubja Alapítványra és annyira megtetszett amit csinálnak, hogy elmentem segítőnek egy rendezvényükre. Kiderült, többek között jogi és gyermeknevelési tanácsokat adnak, pszichológussal, szociológussal, szakemberekkel támogatják a hozzájuk fordulókat.

– Mikor lett ebből Pécsett is közösség?

– Két évvel ezelőtt. Először csak tucatnyian kezdtük el, a törzsgárda ma is legfeljebb kétszer ennyi, de a Facebookon már több száz követőnk van. Megjegyzem, sokan beleférnek ebbe a kategóriába, mert van köztünk egyedülálló elvált, özvegy és olyan szülő is, aki sosem élt házasságban, más meg ma is házasságban él, de mégis egyedül van, mert például a párja intenzíven külföldön dolgozik. Kirándulni, nyaralni megyünk közösen, ha valaki jelzi, hogy bajban van, akkor válságstábot ülünk és segítünk, emellett kollektív kirándulós, kikapcsolódós akciókat szervezünk.

– Hol találkozik a csapat?

– Kezdettől a PKK Szivárvány Gyermekházban, ahol minden hónap első hétfőjén találkozunk. Továbbá rendszeresen összejövünk a Plaza Buborék Játszóházában is. Természetesen vannak apukák is közöttünk, s bár nem társkereső szolgálat ez, de már született a társaságon belül több új kapcsolat. A fővárosi alapítvány pedig támogatja néhány programunkat és akadnak szponzoraink is. Mindemellett nem az adománygyűjtés, hanem a minőségi időtöltés a célunk, a szülő-gyermek kapcsolat építése, az önbizalom növelése. A foglalkozásaink a tudatos háztartásról, az élményszintre emelt közös tanulásról szólnak, arról, hogy miként lehet egyedülálló módon színvonalasan élni.

– Amikor nem a klub ügyeit intézi, akkor hogy kapcsol ki?

– Jógázom és olvasok. A Tudorok kora és London a kedvencem, abból mindenevő vagyok.