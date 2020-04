Pécsi a legjobb vidéki étterem

A pécsi Balkán Bisztró első helyezett lett a Best of Budapest & Hungary idei versenyében a legjobb vidéki éttermek listáján.

A díjat a Budapest Week Publishing alapította immár 27 éve azért, hogy a közönség figyelmét a legjobb hazai vendéglátókra, szállodákra és egyéb szolgáltatókra irányítsa. Az elismerést a nagyközönség számára meghirdetett nyílt-, valamint szigorú szerkesztőségi szavazás után ítéli oda a kiadó minden évben, mintegy 40 kategóriában. Az idei Best of Budapest & Hungary szavazásra több mint tizenötezer szavazat érkezett.

Wéber Tamás, a pécsi étterem üzletvezetője lapunknak elmondta, büszkék arra, hogy mióta a Balkán Bisztró önállóan működik, azóta minden esztendőben szerepelnek a legjobb vidéki éttermek listáján. Mindig is arra törekedtek, hogy minden korosztályt felölelő vendégkörük igényeit maximálisan kielégítsék. Éttermük családok, baráti társaságok, turisták kedvelt helye lett a városban. Sajnos a jelenlegi helyzetben bezárásra kényszerültek, de várják a folytatást, a nyitással kapcsolatos lehetőségeket.

A Best of Budapest & Hungary listáján megyénkből még a hosszúhetényi Almalomb Étterem és a csarnótai Tenkes Csárda ott található a legjobbak között, ők szintén viselhetik a minősítő verseny védjegyét. A hosszúhetényi étterem tulajdonosa mindemellett átvehette „Az év vidéki éttermese” különdíjat is. Ásványi Rita, az Almalomb Kulináris Kitérő és Találkozóhely tulajdonosa elérte, hogy Hosszúhetény sokak számára egyet jelentsen a kulturális és kulináris feltöltődéssel egyaránt.