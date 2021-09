Pécsi cégvezetések: MSZP-s hálózat és bizonytalanság

Egyelőre nem nagyon lehet tudni, hogy mikor lesz újra vezérigazgatója a Tüke Busz Zrt.-nek, de a Tettye Forrásház Zrt. – legalábbis a honlapjuk szerint – élére Farkas Tamás Etele került, amit nem nagyon vert nagydobra a szocialista párthoz közeli városvezetés. A Janus Pannonius Múzeum élére pedig írhatnak ki újra a pályázatot, mert ott is megy a kavarás.

Ezt ne hagyja ki! Közpénzből kampányol a főpolgármester

Több mint fél évvel ezelőtt távozott posztjáról a Tüke Busz Zrt. korábbi vezérigazgatója és már lassan hat hónap is eltelt azóta, hogy a baloldali városvezetés bejelentette, pályázatot ír ki a posztra, amit mások mellett dr. Góbi János ügyvéd, a cég „átvilágítását” végző jogász is értékel majd.

Átvilágításra van pénz

Az „átvilágító” társaságot azonban az a nyíltan kormányellenes – nem egyszer alpári stílusban megnyilatkozó – Bodnár Imre (kezdőként nála is dolgozott korábban Góbi) irányítja, aki legutóbb MSZP támogatottságú képviselőjelöltként próbálkozott

volna meg a baloldali előválasztással. De nemcsak ő az MSZP-közeli a cég háza táján: az 535 millió forintos alaptőkéjű, milliárdos forgalmat bonyolító vállalat irányításáért felelős igazgatóságba beültették az MSZP volt városi elnökét, Gulyás Emilt is, vele a szocialista párt könnyen rálát a cégben történő eseményekre, Gulyás pedig döntéseket is hozhat fontos kérdésekben.

De azért a buszos cég vezérigazgatói posztjára kiírt pályázattal is próbálkoztak, állítólag voltak is jelentkezők, de a többségüket nem tartották komolynak, nem is nevezték ki az új vezetőt. Addig is az egykori autókereskedő – korábban lapunk munkatársával is trágárul beszélő – Bánkuti István, az igazgatóság elnöke viselheti a vezérigazgatói címet.

Vezérigazgatói meglepetés

Mint ismert, a Tettye Forrásház Zrt. éléről alig tíz hónap leforgása után „közös megegyezéssel” távozott a vezérigazgató, Brandstätter Gábor, akinek tudomásunk szerint olyan vitái voltak a városvezetéssel, amelyben nem volt hajlandó a politikát képviselni a szakmai érvek helyett. Jelzésértékű – ahogy azt már korábban megírtuk –, hogy a Tettye igazgatóságába is sikerült egy MSZP-közeli potentátot beültetni, hiszen az a Meixner Barna csüccsent be a vezetők közé (Vida János, a Pétáv igazgatójának a helyére), akinek az apja MSZP-s alpolgármester volt, korábban pedig ő maga is az MSZP delegáltjaként az egyik városi cégnél ügyködött. Mellette pedig a már említett Bodnár Imre is benne van a Tettye vezetésében, valamint a Pécs Vagyonhasznosító Zrt. (PVH) vezérigazgatója, Szabó Szilárd is, akinek a sajtóhírek szerint az egyik legfontosabb pécsi MSZP-s háttérember a jó barátja.

Bár rendszerint a baloldali városvezetés még egy homokozó felújítását is a Facebookon, propagandaanyagokban világgá kürtöli, de a Tettye Forrásház új vezérigazgatójának, Farkas Tamás Etelének – a vállalat volt gazdasági vezetőjének – a kinevezését inkább szép csendben oldották meg, csupán a cég honlapját böngészve derült ki, hogy új vezetője lehet a vállalatnak. Mivel az általunk megkérdezett pécsi önkormányzati képviselők sem tudtak a dologról, ezért szerettük volna a vezérigazgatói titkárságon telefonon megkérdezni, hogy valóban megtörtént-e a kinevezés, ki jelenleg a cég vezetője, de nem kapcsoltak bennünket.

Érdekesség, hogy a Tüke Busznál állítólagosan „átvilágítóként” ténykedő Góbi neve felbukkan a Tettyénél is. A cég nyilvános irataiból kiderül, hogy a Tettyével 2020 júniusában egy évi hétmillió forintos keretszerződést kötött „általános jogi tanácsadásra”. Sőt, Góbi a PVH-nál már mint felügyelőbizottsági elnök dolgozik.

Új pályázat a múzeumnál

Talán egy év alatt összejön a baloldali városvezetésnek, hogy Janus Pannonius Múzeum élére igazgatót nevezzenek ki. A megüresedett posztra a pályázatot immár harmadjára írja majd ki a pécsi önkormányzat: az elsőt még tavaly indították el, de az kudarcba fulladt, az idei év elején meghirdetett második pályázatra négy jelentkező volt, köztük az a valóban – tehát nem a baloldal által kreáltan – komoly szakemberként számon tartott Bertók Gábor is, akit az önkormányzat kinevezett a posztra. A döntést azonban a jogszabályok által adott lehetőséggel élve a minisztérium megvétózta, ezért Bertók egyelőre megbízott igazgatóként dolgozhat a múzeumnál szeptember végéig, ezzel párhuzamosan kerülhet sor az újabb pályáztatásra. A minisztériumi döntés hátteréről keveset tudni, mindenesetre a pécsi önkormányzat és holdudvarának kormányellenes kirohanásai és az egyre a nyíltabbá váló háborúskodása közrejátszott a történtekben.