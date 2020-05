Pécsi parkolás: még a járvány előtti időszaknál is rosszabb a helyzet

Még a járványhelyzet előtti állapotokhoz képest is sokkal rosszabb a parkolási helyzet a pécsi belvárosban. A díjmentes megállás áldatlan állapotokat okoz, melynek elszenvedői éppen azok, akik a közelben laknak.

A belvárosban élők talán mindenkinél jobban várják, hogy a kormány megszüntesse a veszélyhelyzetet, ugyanis a korábbi határozat szerint addig ingyenes a parkolás nem csak Pécs, hanem Magyarország összes közterületén. Az intézkedésre azért volt szükség, hogy a járvány terjedésének megakadályozására csökkentsék a tömegközlekedésben résztvevők számát. A jövő héten azonban az élet szinte minden területén visszaáll a rend a régi kerékvágásba, így olvasónk szerint indokolt az ingyenes parkolás.

Egy másik panaszos azt sérelmezte, hogy napközben olyannyira tele vannak a belvárosi parkolók, hogy neki, aki a vásárcsarnok közelében lakik, több utcányit kell sétálnia, mire le tudja tenni a kocsiját. A helyzet a Vásárcsarnok újranyitásakor vált rosszabbá. Sokkal rosszabbá, mint amilyen még a járványhelyzet előtt volt.

– A kijárási korlátozás idején látszott, illetve egy rendes vasárnapon is jól megfigyelhető, hogy a Jókai Mór Általános Iskola környékén mennyi szabad parkolóhely van. A lakók a férőhelyek körülbelül felére tartanak igényt, a többi szabad marad. Ráadásul ott a Domus áruház mögötti nagy parkoló, ahol egyébként is ingyenes a megállás. Bőven kellene maradnia helynek – magyarázza olvasónk – ezzel szemben épp mi, az itt lakók küszködünk, hogy a munkából hazaérve a közelben tudjuk letenni az autónkat. Az éves parkolóbérletet is megváltottuk, de mit sem érünk vele, ha nem tudunk hol parkolni az autóval – tette hozzá.

A megoldás az lenne, ha a vásárcsarnoknak is lenne saját parkolója, így aki ott vásárol, az addig, arra a fél vagy egy órára le tudná tenni a kocsiját.

Lapunk érdeklődött a városvezetésnél, hogyan próbálják kezelni a kialakult helyzetet, enyhítendő a belvárosi parkolási problémát, ám nem kaptunk választ a kérdéseinkre.

Meg kell várni a veszélyhelyzet végét

A kormány április 6-tól rendelte el a díjmentes közterületi parkolást, mivel a koronavírus-járvány elleni védekezés egyik legfontosabb eszköze az emberek közötti biztonságos távolság fenntartása. Mivel zsúfolt tömegközlekedési járatokon ez nem vagy csak korlátozottan lehetséges, fontos, hogy aki tudja, használhassa a saját autóját. A korlátozások feloldásával azonban több forgalmas nagyvárosban is okozott problémákat az ingyenes parkolás. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter egy hete azt nyilatkozta, a díjmentes parkolást a veszélyhelyzet idejére rendelték el és nem látja okát annak, hogy ezen változtassanak. A fővárosban is megnőtt az autós forgalom, a szokásosnál is gyakoribb dugók alakultak ki, de a miniszter szerint még a dugók is jobbak, mint hogyha a tömegközlekedésben vannak tömegek. Mindenesetre az már többször is beigazolódott, hogy a díjköteles parkolás nem csak az önkormányzatok bevétele szempontjából szükséges, hanem azért is, hogy a nagyvárosok frekventált helyein a rendet fenntartsa.