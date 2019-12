Érzékenyítés homoszexuális szülőkre: így látják a pécsiek

Az elmúlt napokban bejárta az országos sajtót egy pécsi rendezvény, amit az Emberség Erejével Alapítvány tizenévesek körében tartott a Zsolnay Negyedben. Ezen többek között – homoszexuális párokkal is példálóztak.

Lapunk arra volt kíváncsi, hogy a pécsiek mennyire elfogadóak abban az esetben, ha ebben gyermekük, unokájuk az érintett. A válaszok egészen eltérőek voltak.

„Természetellenes, ha két apa vagy két anya nevel egy gyermeket” – mondta lapunknak egy apa, aki kisfiával a kezében nyilatkozott. Szerinte nem elfogadható, hogy két azonos nemű neveljen gyereket. Egy másik kétéves kislány édesanyja kérdésünkre kifejtette, ha egy gyermek ilyen példát lát otthon, félő, hogy felnőtt korában is ezt az „életformát” választja, így jobbnak látja, ha egy családban egy férfi és egy nő nevel gyermeket, nem pedig azonos neműek.

Olyan is volt, aki – nevét és arcát nem vállalva – elmondta: gimnazista gyermeke olyan iskolába jár, ahol minden évfolyamon van legalább egy diák, aki másságát felvállalva jár nap mint nap. Ez mind ruházatán, mind pedig viselkedésén is egyértelműen látszik, hiszen fiúként a lányvécébe is beengedik. Ebben az iskolában a gyerekek nagy része elfogadó, inkább a felnőttek körében – akik talán még egyenruhában jártak iskolába – vált ki megrökönyödést és döbbenetet, hogy mekkorát változott a norma.

Két nyugdíjas hölgyet is sikerült megszólaltatnunk, akik szerint a szeretet számít, és ha az unokájuk vagy gyermekük vállalná homoszexulitását, akkor elfogadnák, hiszen a szeretet erről szól.

Arra a kérdésünkre, hogy az általános- és középiskolában is beszélnének a homoszexualitásról, valamint az azonos neműek gyermekvállalási nehézségeiről sokan és sokfélét válaszoltak. Egy anyuka szerint nincs azzal baj, ha beszélnek róla, de hogy arra tanítsák őket, hogy ez legyen a norma, az már nem elfogadható. A kisgyermekes apuka szerint, aki egészségesen gondolkozik nem tudja ezt elfogadni, így az sem elfogadható, hogy erről iskolákban előadást tartsanak.