Pécsre látogat Gorbacsov személyi tolmácsa

Neves, nagy tapasztalattal rendelkező diplomatákat lát ismét vendégül a Pécsi Tudományegyetem.

A november 21-én, 17 órakor a pécsi Tudásközpont előadótermében megrendezendő „Orosz diplomaták a Pécsi Tudományegyetemen” elnevezésű kerekasztal-beszélgetésre meghívott három személy közül ketten nagykövetek voltak. Sőt, egyikük Mihail Gorbacsov, az SZKP utolsó főtitkárának személyi tolmácsa is volt.

A beszélgetés során felelevenítik magyarországi pályafutásuk legérdekesebb pillanatait, hazánkhoz fűződő viszonyukat és a résztvevők bepillantást kapnak a rendszerváltás előtti szovjet-magyar kapcsolatok kulisszái mögé is. A múltidézés mellett szó lesz a két ország jelenlegi, dinamikusan fejlődő kapcsolatrendszeréről is. Továbbá olyan aktuális kérdések is előkerülnek, mint az ukrajnai krízis, vagy Oroszország és az Európai Unió jövője. Az ingyenes előadásra az egyetemi diákok mellett a lakosságot is várják.

