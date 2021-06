Pécsről szóltak Gyurcsánynak, hogy segítsen (videó + galéria)

Az érintettek vélhetően soha nem fogják elismerni, de nemcsak a jobboldalon látják úgy, hogy Bognár Szilvia DK-s alpolgármester botrányos leváltása mögött nem csupán egyszerű személyi ellentét vagy rossz munkakapcsolat áll, hanem magasabban dőlhetett el a sorsa.

Egy hete távolították el párttársai hathatós közreműködésével a DK-s Bognár Szilviát az alpolgármesteri székéből, aki hétfőn közleményt juttatott el hozzánk éppen Gyurcsány Ferenc szigetvári látogatása előtt. Ebben az áll, hogy megtiszteltetés volt számára alpolgármesterként szolgálni a választókat, és ki fog állni demokratikus és szakmai meggyőződése mellett még annak árán is, hogy ez nem mindig találkozik a városvezetés és a közgyűlési többség akaratával, és még annak árán is, hogy leváltották. Hozzátette: lépéseit a tisztesség, az együttműködés és a pécsiek iránti elkötelezettség irányította, ezekből nem tud engedni és önkormányzati képviselőként továbbra is mindent megtesz a körzetéért, a város fejlődéséért.

Ugyanakkor beszédes – erre Kővári János, ÖPE–KNDP frakcióvezetője hívta fel a figyelmet –, hogy ezzel párhuzamosan arra derült fény, hogy az alpolgármesterré kinevezett DK-s Zag Gábor helyén, a 2. számú választókerületben Szakács Lászlót indítja a DK. Kővári szerint ezzel kiderült, hogy az eredetileg MSZP-s támogatottságú Szakács László mögé állt Gyurcsány Ferenc, ezért Zagnak le kellett mondania a DK támogatásáról, cserébe viszont alpolgármester lehetett, és ezért vették le Bognár Szilviát. Úgy véli, a gyurcsányi forgatókönyv nem ismer elveket.

A lassan hónapok óta tartó belviszály kapcsán a hétfői szigetvári utcafórumán kérdeztük meg Gyurcsány Ferencet, aki azt mondta, „sok apró részlet tudása kell ahhoz, hogy az ember kellő bölcsességgel tudjon megszólalni a kérdésben”.

– Ezért, amikor hozzám fordultak Szakács László dolgában, a pécsi közgyűlés dolgában, akkor azt mondtam, hogy nektek kell tudni, mert ti itt helyben sokkal többet tudtok, mint én – mondta Gyurcsány Ferenc, aki arra a kérdésre, hogy van-e az MSZP és a DK között háttér­alku, azt mondta, hogy nagyon óvatosan fogalmaz, de Szakács esetében nyilván nem lehet egyezség, hiszen feszültséget okozott az MSZP-ben.

– Ami történt, magam sem értem, hogyan csinálták, oktalanul elveszítették a jobboldali jelölt legesélyesebb kihívóját, de nem látok a kulisszák mögé, miért csinálták – mondta az egykori kormányfő, a baloldal vezetője.

Hozzátette: „a pécsi városházi helyzet bonyolultabb, ami a frakcióban történt, abban a szoci szálat nem látom, de ettől még lehet, hogy van. Nekem kitűnő a véleményem Zag Gáborról és Bognár Szilviáról is. Zag Gábor nem is olyan régóta volt frakcióvezető, de egy pont után ezeket a finom mozgásokat, amihez közvetlen jogköröm, behatásom, befolyásom nincs, nem akarom minősíteni. De nyilvánvalóan van valami feszültség.”

A pártelnök szerint neki hetekre le kellene költöznie, hogy mindenkit meghallgasson és saját véleményét kialakítsa, mindig azt mondta, hogy „vigyázzanak egymásra, szépen csinálják, gondolják végig, hogy mi mit fog okozni”. A DK elnökségének nincsen arra jogköre, hogy döntsön közgyűlési ügyekben – fogalmazott.

– Nem is akarom minősíteni a dolgot, remélem, nem lesz ebből akkora probléma, ami kihat a város vezetésére, vezethetőségére – emelte ki. Kérdésünkre, hogy nem tart-e attól, hogy a 2022-es választás előtt is rossz üzenet az, hogy másfél év alatt már „elfogyasztottak” egy alpolgármestert, azt válaszolta, hogy „bennük is felmerülnek ezek a kérdések, hogy egy ilyen természetű vita árthat”. A DK első embere, a volt kormányfő megjegyezte: „van-e a háttérben valamilyen meghúzódó szál helyben? Én ilyet nem ismerek, nekem nem mondják.”

Úgy tudjuk, hogy a héten a baloldali pártok jelöltjeit a választáson elindító ernyőszervezet, a Mindenki Pécsért Egyesület is megszólalhat az ügyben, amely újabb fordulatot hozhat a hónapok óta tartó koalíciós válságban.