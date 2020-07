Pécsváradi Várban nyílt kiállítása a Hetirajz csoportnak

Megnyílt a Hetirajz csoport első kiállítása a Pécsváradi Várban, a tárlat augusztus 25-ig látogatható.

A Hetirajz csoport 2018-ban alakult meg az egyik közösségi oldalon azzal a céllal, hogy a hazai képzőművészek, profi és műkedvelő grafikusok, festőművészek, illusztrátorok hétről hétre szabadon rajzolhassanak. A csoport most már több, mint kétezer tagot számlál, az ország minden részéből csatlakoztak hozzá vállalkozó kedvűek. Pécsi alkotó ugyanúgy megtalálható köztük, mint budapesti, szegedi vagy nyíregyházi. Most úgy érezték, eljött az ideje, hogy a nagyközönség előtt is bemutatkozzanak, ezért megnyitották első kiállításukat a Pécsváradi Várban.

Különféle témájú, stílusú grafikák kerültek a tárlatba

Sokan voltak kíváncsiak a tárlatra, a Szent István terem meg is telt az eseményen. A jó hangulatot Czeglédi Nagy Zsófi, Ladányi Péter és Károlyi László triója biztosította, majd Zádori János, Pécsvárad polgármestere mondott köszöntőt. Nemes Zoltán grafikus, a Hetirajz csoport alapítója beszédében pedig kiemelte, eleinte álmodni sem mertek volna arról, hogy ez a kezdeményezés azzá növi ki magát, amivé végül is alakult. A mostani kiállítási anyagot az eddig beérkezett több ezer grafika közül úgy válogatták ki, hogy megmutathassák mennyire különböző témákban és stílusban alkotnak a tagok. A megnyitó igazi összművészeti esemény volt, hiszen a magyar írókat és költőket tömörítő Író Cimborák nevű csoport néhány grafikát verssel, novellával illusztrált.