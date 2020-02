Pécsváradon kézbe is vehetjük a kiállított famunkákat a várban

A Pécsváradi vár ácsmestere több mint száz szerszámot, fényképet gyűjtött össze a makettjei mellett.

Már amikor beléptünk a Pécsváradi vár Szent László termébe, megcsapott a faragott fa összetéveszthetetlenül kellemes illata. A terem közepén kicsinyített rönkházak sorakoztak, mindegyik más technikával készült. A helyiség végében egy templomtorony magasodott, az ablakokban fából készült hidak modelljei. Mindegyik szépen faragott, stabil faszerkezet, az alkotójuk pedig nem volt más, mint Ilijin Petar, a vár ácsmestere. A falak mentén különböző szerszámok sorakoztak, az egészen régi eszközöktől a modern szerszámokig, berendezésekig. A fényképek pedig a faipari munkák sokszínűségét mutatták be. Ezeket is mind a szakember gyűjtötte össze.

– Azért hoztam létre a kiállítást, mert jó lenne visszatérni a természethez, a természetes anyagok használatához

– mondta köszöntőjében a szerb származású Ilijin Petar. – Azt vettem észre, hogy haldoklik a szakma, az emberek egyre kevesebbet tudnak. Ma már csavarokat, szögeket használnak az illesztésekhez, de ez nem volt mindig így.

A kiállított makettek valóban jól tükrözik, hogy nem kell semmilyen segédeszköz, ha megfelelően faragták ki a fadarabokat, azok stabil szerkezetet alkotnak. Ehhez persze komoly tudásra van szükség, de Ilijin Petar a birtokában van ennek. Én viszont nem, mert amikor az ácsmester a kezembe adott három fadarabot, hogy rakjam őket össze, sehogy sem boldogultam.

Pedig megmutatta, hogyan kell csinálni, de így sem ment. A végén már négyen dolgoztunk azon, hogy kijöjjön a megfelelő forma, de a folyamat így is percekig tartott. Ugyanezt tapasztaltam a rönkházaknál vagy a kicsinyített hídpillérnél. Az illesztések valójában nem is voltak olyan bonyolultak, de pont az egyszerűségükben rejlik a varázsuk. A kiállításon a látogatóknak bőven van idejük, hogy rájöjjenek a titkokra, ha pedig nem sikerül, az ácsmester segítségükre lesz. A gazdag gyűjteményt a szakmabelieknek is szívesen megmutatná Ilijin Petar, ácstáborokat szeretne szervezni. Az összejövetelek célja az lenne, hogy a szakemberek megosszák egymással tudásukat, tanuljanak a másiktól.