A pedagógusi hivatását és közösségi munkáját is díjazták

A város kulturális életének egyik meghatározó személyisége vehette át nemrég a zeneiskolában a magyar kultúra napján a Városi Címerplakettet. Deichlerné Könyves Ildikó számára fontos a múlt tisztelete és az értékek megőrzése.

Ahogy azt a méltatásában is kiemelték: a pedagógus már 1994 óta végzi napi oktató-nevelő tevékenységét a szigetvári Tinódi Lantos Sebestyén Általános Iskolában, ahol 2012 szeptemberétől az intézmény alsós munkaközösségének vezetője, 2016 szeptemberétől intézményvezető-helyettese. Deichlerné Könyves Ildikó emellett mentorként támogatja és segíti a főiskolai hallgatók gyakorlati képzését, és a pályakezdő kollégáinak nevelő-oktató munkáját.

A díjazott a város ünnepségein, kulturális rendezvényein végez több mint két évtizede konferálási feladatokat, de gyakran csillogtatja meg vers és prózamondói képességeit is. Kiemelték: pedagógusként tudja, hogy minden jó közösségnek van összetartó, motiváló ereje. Ezért is képezi munkájának egyik fontos részét az iskolai mazsorettcsoport megalakítása és működtetése. Tevékenységét ismerték most el a képviselő-testület döntése értelmében.