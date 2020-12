Példaértékű összefogással épült fel a lippói bölcsőde

A lippói bölcsőde építésének gondolata áprilisban fogalmazódott meg egy helyi vállalkozó fejében, januártól pedig már fogadhatja is a gyerekeket az új létesítmény. A beruházást teljes egészében falubeli, illetve a településhez kötődő cégek, vállalkozók és magánszemélyek finanszírozták.

– Ha egy faluban megszűnik a kocsma, és megszűnik az általános iskola, akkor annak a településnek nincs jövője, ez adta a bölcsőde építésének alapgondolatát – mesélt a kezdetekről a beruházás ötletgazdája, Széles Ferenc, a 12 embert foglalkoztató lippói mezőgazdasági vállalkozás vezetője.

– Szerencsére mindkettő működik Lippón, ám meg­győződésem, hogy fiataljaink megtartásához elengedhetetlen egy bölcsőde. Mert lakóhelyük megválasztásánál meghatározó szempont lehet, hogy ha gyermeket vállalnak és mellette dolgozni is szeretnének, ne kelljen egyik faluból a másikba vándorolniuk az apróságokkal. Lippón nagyjából százfős az általános iskola, fontos, hogy ez a szám a jövőben se csökkenjen. Ezt a célt szolgálja, ha helyben működik bölcsőde. Ez volt a beruházás indításának alapgondolata áprilisban – tette hozzá a cégvezető.

– Cégemmel és családommal saját erőből vágtunk bele az építkezésbe – eredetileg 25 millió forintra becsültük a költségeket, mostanra 40 millió forintnál járunk.

Az ügy mellé állt a településen működő vállalkozások közül több is, és magánszemélyek is hozzájárultak a beruházáshoz: volt, aki néhány ezer forinttal, volt, aki több százezerrel, millióval, ki-ki lehetőségei szerint – avatott be a részletekbe az ötletgazda.

Az alapot augusztusban ásták ki, és mostanra el is készült a létesítmény. A nyitást januárra tervezik.

– Az első kapavágástól kezdve helyi, illetve környékbeli mesteremberek dolgoztak az építkezésen – emelte ki Széles Ferenc. – Példaértékű volt, ahogy a munkákat összehangolták, amiért köszönet illeti őket, megmutatták, milyen erő rejlik abban, ha összefognak.

Az eredmény önmagáért beszél: négy hónap alatt elkészült az új lippói bölcsőde, amit Katica névre keresztelnek – tette hozzá.

– Az, hogy minden gördülékenyen és zökkenőmentesen zajlott, nagyban köszönhető lányunknak, Noéminek, aki naprakészen, folyamatosan egyeztetett a vállalkozókkal, kezelte a szerződéseket, ami rengeteg papírmunkát jelentett. Köszönet illeti a szakhatóságokat is, hisz gyorsan intézkedtek és hozták meg a beruházás haladásához szükséges döntéseket. Mindennek eredménye, hogy a minap már a használatba vételi engedélyt is megkaptuk – hangsúlyozta a cégvezető.

A bútorok és a játékok hamarosan megérkeznek. Az udvaron a fedett homokozó már elkészült, a terület további fejlesztését tavaszra tervezik, bízva abban, hogy a szükséges munkákra és a játékok beszerzésére nyílik pályázati lehetőség.

Munkahelyeket is teremtettek

Az óvoda tőszomszédságában kapott helyet a közel száz négyzetméteres, a mai kor elvárásainak mindenben megfelelő, otthonos hangulatot árasztó, melegítőkonyhával is rendelkező hétfős minibölcsőde. A létesítményt a Lippó, Bezedek, Ivándárda, Sárok önkormányzatai által létrehozott társulás működteti majd. Elsősorban ezekről a településekről fogad majd gyerekeket az intézmény, de más, környező falvakból érkező igényekre is nyitottak. A beruházás nemcsak a kisgyermekes családoknak nyújt segítséget, de két főállású gyermekgondozónak és egy félállású dajkának ad biztos munkahelyet.