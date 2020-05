Példátlanul sok ponty érkezett a vizekbe

Rendkívüli haltelepítés zajlott az elmúlt hetekben országszerte, így a megye állami tulajdonú vizein is. Az Agrárminisztérium a koronavírus-járvány okozta külpiaci és belföldi értékesítési nehézségek miatt döntött úgy, hogy felvásárolja a haltermelőknél felhalmozódott harmadik nyaras korosztályú pontykészleteket. A kezdeményezés keretösszege nyolcszázmillió forint volt, az akciót a Magyar Országos Horgász Szövetség koordinálta.

Kapitány Zsolttól, a Horgász Egyesületek Baranya Megyei Szövetségének elnökétől megtudtuk, hogy az akció nemcsak a nehéz helyzetbe került haltermelőkön segített, hanem hozzájárult a horgászatban érintett szervezetek és gazdasági társaságok munkahelyeinek megóvásához is. Emellett a telepítés segíti a világjárvány elmúltával a szabadidős sporthorgászat, a horgász versenysport és a horgászturizmus újraindítását.

– tájékoztatott Dobi Ferenc, a Herman Ottó Horgász­egyesület titkára. – Amennyiben megfeleltek, térítésmentesen kaptak halat. A telepítés szigorú rend alapján zajlott, a MOHOSZ ellen­őrizte a folyamatot.

A rendkívüli telepítés során a megye állami tulajdonú vizei összesen csaknem 39 tonna ponttyal gyarapodtak. Az elmúlt hetekben így a Hermann Ottó tóba 2965 kg, a Mecsekpölöskei tóba 500 kg, a Pécsi tóba 9493 kg, a Külső Béda holtágba 2127 kg, a Kovácsszénájai tóba 1500 kg, a Belső Béda holtágba pedig 1378 kg ponty érkezett. Emellett a Mocskos Duna holtág 1000 kg, a Boki Duna holtág 1000 kg, a Kölkedi Duna holtág 740 kg, a Kisinci holtág 500 kg, a Sarádi tó 500 kg, a Duna Mohácsnál 9489 kg, a Dráva Drávasztáránál 5000 kg, Drávaszabolcsnál pedig 2400 kg hallal gazdagodott.

A tilalom miatt most vissza kell engedni a pontyokat

Igaz, hogy a háromnyaras korosztályú pontyok mérete már a kifogható tartományban van, viszont a hónap elején elkezdődött a hal fajlagos tilalmi időszaka, ezért a május 29-ig az esetlegesen kifogott pontyokat kíméletesen vissza kell engedni.

A horgászat mint egyéni sporttevékenység az elmúlt hetekben sem volt tiltott, és most is bátran célba lehet venni a vizeket. Bizonyos óvintézkedések betartása azonban jelenleg is ajánlott, így például arra kérik a horgászokat, hogy lehetőleg egyedül vagy az egy háztartásban élőkkel együtt utazzanak a helyszínre, és ott tartsák meg a megfelelő védőtávolságot.