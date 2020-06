Pénzbírsággal büntetik, ha nem viselünk maszkot

Több olvasói sms és levél érkezett szerkesztőségünkbe abban a témában, hogy most kell-e szájmaszkot használni vagy sem.

Mint írták, jó lenne tudni, hogy kötelező-e a szájmaszk használata a boltokban, mert több olyan eladót láttak, akik nem használnak védőfelszerelést, nem fedik le arcukat. Megkérdezték azt is olvasóink, hogy büntetnek-e a maszk használatának elmulasztása miatt vagy sem.

Mint megtudtuk, a szájmaszk használatának elmulasztásáért szigorú szankciót kaphat az eladó, sőt a vásárló is. A napokban az egyik kertvárosi dohányboltba tért be a hatóság, és mivel az eladón nem volt szájmaszk, így ellene 30 ezer forint pénzbírságot szabtak ki. Épp mikor az ellenőrzést végezték, akkor egy vásárló is betért a dohányboltba, aki szintén nem takarta el az arcát, őt 15 ezer forintra bírságolták.

Lapunk információi szerint nem egyedi esetről van szó, az elmúlt héten több szigetvári boltot, trafikot is ellenőrzött a hatóság, ahol szintén bírságoltak a szájmaszk használatának elmulasztása végett.

Megkerestük kérdésünkkel az operatív törzset, hogy összesen mennyi büntetést szabtak ki az országban és a megyében a szájmaszk használatának elmulasztása végett, de lapzártánkig kérdéseinkre nem érkezett válasz. Amint arról lapunk beszámolt, a száj­maszk használata továbbra is kötelező a nyilvános helyeken, a boltokban, tömegközlekedési eszközökön, ám mint mi is tapasztaltuk, sokan nem tartják be az előírásokat és szájmaszk nélkül mennek be a boltba, illetve úgy utaznak a távolsági buszokon, helyközi járatokon.