Kapnak-e fizetést május elején a Pécsi Nemzeti színészei, dolgozói? Miért van óriási anyagi gondban a teátrum? Ennek jártunk utána.

– Elmondtam már a tényeket a sajtónak, melyet most nem tudok semmi új információval kiegészíteni – összegzett lapunknak Rázga Miklós, a PNSZ igazgatója. Hozzátéve, arra külön megkérték, a minisztérium és az önkormányzat közti egyezség megszületéséig semmit ne nyilatkozzon.

Hogy milyen tényekről van szó? Az egyik országos napilapban megjelent interjú szerint fizetés nélkül maradhatnak a pécsi színészek, és a béreken túl is erős likviditási problémákkal küzd a teátrum. Másutt ugyanis sikerült megegyeznie az illetékes tárcának az önkormányzatokkal, Pécsett viszont ez nem történt meg. Így egyelőre nem érkezhet meg a Pécsi Nemzeti Színházhoz az idei 527 + 160 millió forint központi támogatás. Ugyanakkor az önkormányzati segítség is csökkent 47 millió forinttal, mely így már csak 270 millió, ami azért meglepő, mert a hasonló nemzeti minősítésű teátrumok átlagosan 650 millió forintot kapnak önkormányzatuktól.

A törvény szerint a színház működtetéséért a fenntartó a felelős, ez Pécsett az önkormányzat. Ha ez egyedül nem megy, akkor közös működtetésre nyújthat be kérvényt a kormányhoz és erről feltételrendszert kialakítva kell megegyezni. Ez az egyezség azonban késik.

A Pécsi Nemzeti igazgatója a korábbiakban több levelet küldött a városvezetésnek, a fenti okok miatt sürgetve a megállapodást, de választ mindeddig nem kapott.

Mi pedig megkérdeztük a városvezetést,

hogy lesz-e biztosan májusban a színház dolgozóinak fizetése és milyen pénzből?

Mi hátráltatja az egyezséget a minisztérium és az önkormányzat között?

Miért ilyen kicsi az önkormányzati rész a hasonló nemzeti minősítésű színházakhoz képest?

Végül válaszként az alábbi közleményt kaptuk Péterffy Attilától, Pécs polgármesterétől.

„Az EMMI kultúráért felelős államtitkárságával tárgyalásban vagyunk a Pécsi Nemzeti Színház állami támogatását illetően.

Ezzel együtt is a 2019. októberi választások óta minden hónapban biztosítottuk a Pécsi Nemzeti Színház dolgozóinak bérkifizetését.

Nem értem, hogy a színház vezetője honnan merítette a pesszimizmusát, amikor olyan nyilatkozatot tett, amely szerint májusban fizetés nélkül maradhatnak a színészek, színházi dolgozók. A témában kialakult nyilatkozatháborúban nem szándékozom részt venni. Akinek kérdése van, bátran forduljon Rázga Miklós igazgató úrhoz, akinek ezek szerint jóval több információja van arról, hogy az önkormányzat májusban biztosítja-e a színházi dolgozók fizetését.”

Mint szerdán délelőtt megírtuk, haladéktalan intézkedést kér Péterffytől Csizmadia Péter, a Fidesz pécsi frakcióvezetője a Pécsi Nemzeti Színház ügyében.

Feszültségek a társulatban

A pénztelenség jelentős feszültséget eredményez a társulaton belül – tudtuk meg névtelenségüket kérő színészektől. A színpadra lépések száma alapján sávosan nőnek ugyanis a fizetések és most kerültek volna sokkal magasabb kereseti fázisba a gyakran játszó fiatalok. Ám most elmaradtak az előadások (több mint ötvenmilliós a jegybevétel hiánya), ugyanakkor még az alacsony alapbér is veszélybe került. Erre pedig rámehet a szépen összeérő színészcsapat. Kérdés az is, hogy egy hét múlva, vagy négy hónap múlva kezdődhet a játék. Senki nem tud semmit, pénz nincs és minden bizonytalan.

Végezetül egy hír a színházzal kapcsolatban: az online próbákon túl is van élet a PNSZ-ben: új díszletraktárba költöztették a készletet, a varroda pedig nagyüzemben gyárt maszkokat.