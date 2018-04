Pénzügyekben versenyeztek az ügyes kisiskolások

Közel száz diák versenyzett Pécsett a K&H Vigyázz, kész, pénz! pénzügyi vetélkedő középdöntőjében.

A versenyre általános iskolák tanulói nevezhettek négy kategóriában, három-öt fős csapatokkal. A 7–8. osztályos korcsoportban idén a pécsi Sztárai Mihály Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak Make Happy Bank elnevezésű csapata aratott elsöprő győzelmet.

A verseny célja, hogy az általános iskolások pénzügyi ismereteit bővítse, és készségszintű tudást adjon a kezükbe. Az április 10-én megrendezett középdöntőbe Baranya, Somogy és Tolna megye 95 diákja jutott be a régióban nevezett 490 diák közül. Az országos döntőt májusban Budapesten fogják rendezni, ahol a győztes tanulók nyereményei között drón, okosóra, tablet, videójáték és VR szemüveg is lesz. Emellett a legjobban teljesítő csapatok félmillió forintnyi könyv-, illetve sportszerutalvánnyal is gazdagíthatják iskolájukat. A megmérettetésre idén összesen 8113 diák, 2035 csapat nevezett mintegy 467 iskolából országszerte.