Piaci körkép: színekben, de vitaminokban is gazdagok a pultok

Szép paprikáktól pirosodtak a piaci árusok pultjai csütörtökön.

Ezt ne hagyja ki! Főzzük ki együtt, hogy milyen halételt kerüljön az asztalra karácsonykor!

Pritamin paprikához 600, míg kaliforniai paprikához 650 forintért juthattak hozzá a vásárlók. Igazi ünnep előtti gazdag kínálat jellemzi most a piacokat, vásárcsarnokokat.

A citrusfélék is egyre nagyobb szélességben foglalták el a pultokat, nyilván, nem véletlenül. Ugyanis egyre nagyobb számban érkezik meg a pécsi pultok kínálatába az export gyümölcs. Vásárolhatunk például görög narancsot és édes, mag nélküli mandarint is átlagosan 350 forintért, vagy éppen 300-ért banánt, majdnem kétszer ennyiért pedig citromot.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Gyönyörű látványt nyújtott az árusok elmondása szerint a másodvetésből származó retek, de sokan keresték kitartóan a decemberi spenótot is.

A vásárcsarnokban ezen a héten még találhatunk karácsonyfadíszeket is. Volt olyan árus is, aki kisebb drazsékat és gumicukrokat árult. Elmondta, hogy nyugodtan végig lehet kóstolni a portékát, de végül mindenki vegyesen kér a nyalánkságból a döntés nehézsége miatt.

Több helyen lehet már kapni az ünnepi fogáshoz való élő halat is. A legkelendőbb fajta a Busa, illetve az Amur, amelynek kilónkénti ára 1090 és 1290 forint.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS