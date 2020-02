Pihenőhelyek újultak meg a Mecsekben

A Mecsek Egyesület az év minden szakában számos túrát szervez a természet kedvelőinek, de tevékenységi körük ennél szélesebb, hiszen rendben tartják a turistautakat, pihenőhelyeket is.

Mozgalmas évet tudhat maga mögött a Mecsek Egyesület, programjaik már tavaly január elején elkezdődtek. Voltak fotós túrák, ahol különleges pillanatokat kaphattak lencsevégre a résztvevők, és új kezdeményezésként elindították a sárga túraútvonal bejárását a Baranyai-dombságban, az összesen 140 kilométernyi utat tíz szakaszra osztották fel. A programsorozaton 391 fő vett részt, akik közül a legkitartóbbak kilenc, vagy akár mind a tíz túrán részt vettek.

– A nyári időszak lehetőséget adott a pihenőhelyek és források felújítására – tudtuk meg Kiss Milántól, a Mecsek Egyesület titkárától. – Augusztusban a Természetjáró osztály szerepvállalásának köszönhetően újult meg az István-kúti pihenő, ahol a terület rendezése után elbontották a régi, romos állapotú asztal-pad garnitúrát, helyükre újak kerültek.

A titkár hozzátette, hogy helyrehozták még többek között a Templom-forrást, új pihenőhelyet létesítettek Görcsönydobokánál, felújították a Babarc és Lánycsók között található Szent György képoszlopot, valamint Feked térségében 22 kilométer hosszan megújították a turistajelzéseket is. A Munka osztály pedig a turistautak tisztítása mellett a városi zöldövezetek karbantartásában is aktív szerepet vállalt. Emellett ügyeltek a folyamatos téli madáretetésre is, így ötven kilogramm napraforgómagot szórtak ki a város több pontján kihelyezett etetőknél.

Az évet december 11-én zárták egy nagyszabású ünnepséggel, a Lyceum templomban tartott rendezvényen a Széchenyi István Gimnázium diákjai szerepeltek. A Mecsek Egyesület eddigi több évtizedes látványos és kiemelkedő munkáját január elején a Made in Pécs-díj 2019 díjkiosztón Nívódíjjal is elismerték.