Pillanatképek a hatvanéves pécsi állatkert történetéből

Hat évtizeddel ezelőtt, 1960. augusztus 19-én nyitotta meg ünnepélyesen kapuit a mecsekoldali állatkert, amelynek különlegességét az adta, hogy a pécsiek több tízezer társadalmi munkában építették fel majdnem két esztendő alatt. Ezért is volt a városlakók egyik kedvence, hiszen a két kezük munkája is benne volt a létesítményben.

A városi tanács akkor még újsághirdetést is feladott azzal, hogy akinek birtokában van valamilyen vadállat, különösképpen pedig dámvad, hermelin, menyét, nyérc, mókus, ürge, pele, fácán, fogoly és fürj, szíveskedjen azokat az állatkertnek felajánlani – legyen az vadásztársaság vagy magánszemély.

De még Mohácsról is költöztek lakók Pécsre az ott 1960-ban megszűnő létesítményből, így medvék, vadkanok és őzek is érkeztek. De volt azért oroszlán, tigris, vagy éppen bivaly is.

A létesítményhez 1985-ben csatlakozott a belvárosban kialakított akvárium-terrárium. Az állatkert a 2000-es évek elejére már korszerűtlenné vált, veszélyeztette a város ivóvízbázisát. Elköltöztetés helyett végül a régi helyén építették és adták át két év után 2016-ban a teljesen megújult zoot.

A Pécsi Állatkert augusztus 20-án és 21-én ünnepelte fennállásának 60. évfordulóját programokkal, kézműves-foglalkozással, játszóházzal, állatbemutatókkal, vezetett túrákkal, rajzórával. Az eseményen a Dunántúli Napló fotóriporterének, Laufer Lászlónak a képeiből összeállított kiállítást is meg lehetett tekinteni.