Plasztik váltja fel a korábbi papíralapú horgászigazolványt

Mint ismeretes, 2019-től a bankkártya méretű, QR-kóddal ellátott Magyar Horgászkártya váltja ki a papíralapú horgászigazolványt.

A plasztikkártyán az adatokat felhő alapú rendszereken fogják tárolni, ezzel pontos nyilvántartást vezetve a horgászok számáról, tagsági adatairól – segítségével jóval könnyebbé válhat az adminisztráció.

Horgászkártya nélkül tehát januártól nem lehet horgászni. A szeptemberben indult sikeres előregisztrációs folyamatnak köszönhetően eddig több mint 185 ezren regisztráltak és mintegy 165 ezren már meg is igényelték az új kártyát, amely a kapcsolódó elektronikus alkalmazásokkal lépésről lépésre egyszerűbbé és gyorsabbá, valamint átláthatóbbá teszi majd az ügyintézést és az adminisztrációt.

– Hetente 20 ezer kártyát tudnak legyártani és kipostázni, így rövid időn belül minden sikeresen regisztráló és a kártyadíjat befizető horgász átveheti majd a sajátját – közölte a Magyar Országos Horgász Szövetség.

– Tekintettel arra, hogy az eddigi évek tapasztalatai alapján a legtöbben február hónapban váltják ki az éves jegyeiket, a sorban állás elkerülése érdekében, aki teheti, legkésőbb januárban végezze el a horgász regisztrációt akár online, akár személyesen – javasolják.

Fontos tudni, hogy mindazok, akik már sikeresen regisztráltak és így rendelkeznek a horgász nyilvántartásba vételt igazoló azonosító (regisztrációs) számmal, azonban még nem kapták meg horgászkártyájukat, már azonnal kiválthatják a 2019. évi állami horgászjegyet.

A regisztráció, kapcsoltan a Magyar Horgászkártya igénylése továbbra is az erre a célra kialakított online regisztrációs felületen, a www.mohosz.hu oldalon érhető el. Az online regisztráció és igénylés elvégezhető bármely típusú elektronikus eszközről és segítségül a személyes támogatás is lehetséges a magyarországi Digitális Jólét Program Pontokon.

Személyesen is intézhető az igénylés

Annak érdekében, hogy a horgászkártya kiváltása a számítógéppel, okostelefonnal nem rendelkezők, vagy megfelelő informatikai ismerettel nem bíró horgászok számára is zökkenőmentes legyen, az adminisztráció személyesen is elvégezhető valamennyi, az állami horgászjegy értékesítésében eddig is részt vevő és a támogatást vállaló horgászszervezetnél, valamint azok regisztrációs pontjain – az ügyintézés során az ott dolgozók segítenek. Ha a szükséges okmányok már kéznél vannak, akkor egy teljes regisztráció a gyakorlatban maximum 10-15 percet vesz igénybe.

Az ügyintézést telefonos információs ügyfélszolgálat is segíti, és online is várják az esetlegesen felmerülő kérdéseket. A horgászkártya egyszeri, a teljes, ötéves érvényességi időre szóló regisztrációs díja 1732 Ft + ÁFA, azaz 2200 forint. A regisztráció elindításához minden esetben szükség van adóigazolványra, személyi igazolványra, valamint lakcímkártyára.