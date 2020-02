Polics József: a kolbásztöltő fesztivál a komlóiaké, nem a politikáé

Már tizedik esztendeje rendezik meg a komlói kolbásztöltő fesztivált, így az idei különleges jubileumi programnak számít. A rendezvényt azonban elérte a politika is, miután a Komló Összeköt néven működő baloldali koalíció arra készül, hogy rendezvényen az MSZP-s frakcióvezetőjük külön, saját díjat adjon át. A polgármester szerint a rendezvény azonban nem politikai esemény.

Nem túlzás azt állítani, hogy az egykori bányászváros egyik legfontosabb rendezvényévé nőtte ki magát a most szombaton megrendezendő Kolbásztöltő Fesztivál, amelyet még Musitz Béla kezdeményezett, s amit a város és a Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület szervez meg immár 10 éve.

A szombati rendezvény hagyományosan nyolc órakor indul egy látvány-disznóvágással, ami után a csapatok megkapják a töltéshez szükséges húst, majd pedig elfoglalhatják helyüket a sportcsarnok küzdőterén kialakított asztaloknál. A versenyzők 10 óra után látnak munkához, majd darálás, gyúrás, fűszerezés és töltés után délre készülnek el a versenymintával, a zsűri 17 órakor hirdet eredményt. A nap nemcsak a munkáról szól, sőt, inkább a jó társaságról, a mulatozásról, a komlóiak közösségéről és az összetartozásáról.

Az eseményt azonban politikai felhangok is övezik, miután a rendezvény előtt alig pár nappal jelentette be Gyurcsány Ferenc jelenlegi és egykori pártjainak – az MSZP-nek és a DK-nak -, valamint a Momentumnak, illetve az LMP-nek a politikusait is tömörítő Komló Összeköt, hogy frakcióvezetőjük külön, saját díjat fog átadni a kolbásztöltő fesztiválon. Mindezt a szocialista párt helyi vezetője, Barbarics Ildikó által vezetett egyesületi frakció közölte a helyi sajtóval.

Polics József, a város fideszes polgármestere szerint ezzel a baloldali szervezet politikusai magukat reklámozzák. A politikus közleményében kiemelte, a fesztiválon a város lakói, fiatalok, idősebbek – a határainkon túlról érkezőkkel együtt -, mindenféle politikai hovatartozás nélkül buliznak, táncolnak, ismerik meg egymás finomságait.

– A fesztivál tehát nem egy politikai pártegyesület játszótere, hanem a komlói polgároké. A csapatok nem azért jelentkeztek, hogy egy pártegyesület felhasználja őket politikai haszonszerzésre, hanem azért, mert együtt dobog a szívük a városért, a közösségért – mondta.