Pongó, a komlói világrekorder hamarosan saját edzőtermet nyit

A sport máig is hatalmas szerepet játszik Lassan Zoltán, azaz Pongó életében. Jelenleg egy saját fejlesztésű edzésprogramon dolgozik, s komlói edzőterme is hamarosan megnyílik. Nemrég a Ninja Warrirorban is feltűnt, többek között erről is mesélt lapunknak.

Az egykor híres valóságshow-szereplő, Lassan Zoltán, vagy ahogyan sokan ismerik Pongó élete nem mondható unalmasnak. A komlói sportoló rengeteg megpróbáltatáson ment keresztül a legelső, 2002-ben induló Big Brother óta. Az orvosok tüdődaganatot diagnosztizáltak nála, s kevesebb mint három hónapot adtak neki. Kitartásának és hitének köszönhetően rendbe jött, s máig is nagy szerepet játszik életében a sport. Rengeteg szakmában kipróbálta magát, volt bokszoló, súlyemelő, dolgozott a Komlón a bánya területén, és még a rendőrtiszti főiskolán is tanult. Tizenhárom évesen vett először súlyzót a kezébe, s már akkor tudta, hogy a sporttal szeretne komolyabban foglalkozni. Elvégezte a szakedzői és testépítő képzést, majd elkezdett a naturális táplálékkiegészítők világában kutatni. Közben a már említett valóságshowban is feltűnt, ahová a sport népszerűsítéséért ment. Rögeszméje lett, hogy kizárólag növényi anyagokkal fejlessze magát, s be is jött az elképzelése. 2015-ben Pongó világrekorder lett, 50 órán keresztül edzett alvás nélkül, mindezt 50 évesen. A kísérlet során két-két, összesen huszonnégy tanú ellenőrizte őt, akik kétóránként váltogatták egymást. Ezzel is fel szerette volna hívni a figyelmet a sport fontosságára. Rengetegen járnak hozzá edzeni máig is, s tanítványai jobbnál jobb eredményeket érnek el. 2018 nyarán elindult a Ninja Warriorban is, ahol az előselejtező sikeres teljesítése után továbbjutott. Jelenleg feleségével vezetik együtt komlói fehérnemű üzletüket, amely már a Big Brother előtt is megvolt. Egy lánya született, aki Budapesten él párjával. Hamarosan kész lesz saját konditerme is, ahol a már kifejlesztett edzéstervekkel és táplálékkiegészítőkkel várja új, s jelenlegi vendégeit.