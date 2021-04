Ponyvákkal védik az autókat nyíráskor

Az esőzések után a fű jelentős növekedésbe kezdett. A városüzemeltetési társaság munkatársai elkezdték a fűnyírási, kaszálási munkálatokat városszerte.

Olvasói levelet kaptunk a minap, mely arról szólt, hogy a Biokom NKft. elkezdte a tavaszi munkálatok végzését a városban. Olvasónk azt tapasztalta, hogy a kertvárosi parkolóban álló autója tiszta kosz lett a lenyírt fűtől. Ezzel ellentétes, számos pozitív tapasztalatai is vannak más olvasóinknak, egyikük azt írta, hogy a munkálatokat végzők még be is csöngettek hozzá, hogy álljon arrébb az autójával.

A tapasztalatokkal kapcsolatban megkerestük a városüzemeltetési társaságot.

– A fűnyírás okozta bosszúságok (fűnyesedékkel szennyezett autó) és károk tekintetében igyekszünk mindent megtenni, betartani és betartatni, hogy minél kevesebb panaszos ügyfelünk legyen. Az is kimutatható, hogy az utóbbi három évben csökkent a társaságunkhoz érkezett, fűnyírás általi kárbejelentés, kárigény – fogalmaztak válaszukban. – A legegyszerűbb védekezési mód a ponyva/paraván tartása a fűnyírást végző munkatárs és az autó közé. A fűnyírást végző csapatot ki kell egészíteni még jó pár fővel, akik kísérik a gépkezelőket, és ahol szükséges, odatartják a ponyvát.

Mint megtudtuk, egyes területek ponyvatartó létszámigénye erősen eltérő lehet, egyes belvárosi utcákban mozdulni sem lehet enélkül, szinte minden egyes gépkezelő mellé kell rendelni még két főt (aki véd és takarít), de például a Sétatéren, vagy akár az említett kertvárosi lakótelepek nagy részén két plusz fővel is megoldható nagy területek védelme.

Fontos a megfelelő vágási technika Azt is elmondták, hogy ahol lehetséges, ott géppel nyírnak füvet (kistraktor, illetve tolókaros fűnyíró), mert ezeknek kisebb a kiszórásuk és sokkal jobban irányíthatóak. A szegélynyírók tekintetében is fontos a megfelelő vágási technika, így sok múlik annak kezelőjén is. Ezekre a technikákra képzik gépkezelőiket és azok alkalmazására rendszeresen felhívják figyelmüket. Továbbá fontos, hogy minden gép, minden damilos fűkasza is csak a megfelelő, gyári (védő)felszereltséggel dolgozhat.

Ezeket megkövetelik – az autók, egyéb tereptárgyak védelmét a munka során – az alvállalkozói fűnyírási munkák esetében először a megrendelőben, másrészt a kivitelezés során is, amelyet folyamatosan ellenőriznek.