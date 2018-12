Pop-rock a köbön, érkeznek a legjobb hazai bandák

A karácsonyt, a szilvesztert igazi könnyűzenei sztárparádéval ünnepelhetjük, de kiváló a felvezetés is neves pop-, dzsessz- és musical-előadókból.

Egy jótékonysági esttel, az éhező gyerekeken segítő hagyományos „Nekem nincs ebédem” gálaműsorral indult a programsorozat, három ismert musicalénekessel, Szulák Andreával, Csengeri Attilával és Egyházi Gézával december 2-án a Kodály Központban.

December 13-án a dzsessz lesz a főszereplő, a Balázs Elemér Grouppal az E78-ban. Új énekesnővel érkezik Magyarország egyik legkeresettebb dzsesszdobosa, aki az ezredfordulón alapította meg saját zenekarát, a Balázs Elemér Group-ot, és igen népszerű a dallamos, melodikus zenéjük.

Ugyanitt egy nappal később az Ismerős Arcok 20 éves jubileumi akusztikus koncertje következik az „Egy vérből valók vagyunk – 20 év, 20 dalban, 20 helyszínen” turnéjuk állomásaként. Az elmúlt két évtized legkedveltebb dalait hozzák, újragondolt akusztikus változatban.

Igazi karácsonyra hangoló lesz Dés László december 23-i fellépése a Kodály Központban Mi vagyunk a grund! címmel. Musicaljeiből, filmzenéiből kapunk nagy slágereket és természetesen előkerülnek a dzsesszsikerei is. Olyan számok, mint a Vigyázz rám, a Nagy utazás, a Legyen úgy, és a címnek megfelelően a Pál utcai fiúk musical emblematikus dala is műsoron lesz.

Jön természetesen a kihagyhatatlan ünnepi Winterfest Pécs is (december 21–30.) immár a negyedik, tematikus rocknapokkal Trubics Zorán szervezésében. Balkán Fesztivállal kezdődik 21-én a szerb Miroslav Ilics, illetve a Zágrábban élő bosnyák Neda Ukradem fellépésével az Expo Centerben. Ugyanitt december 27-én retró parti következik a világhírű Boney M. együttessel (Sheyla Bonnick-féle összeállításban), valamint Szűcs Judithtal és Zoltán Erikával, 28-án pedig a Budapest Bárral. Az előszilveszteri Neoton koncert 30-án viszont a városi sportcsarnokban hallható.

Jó szokása szerint a Halott Pénz is hazai pályán búcsúzik az esztendőtől, a koncert december 26-án a Lauber Dezső Sportcsarnokban hallható.

December 29-én jön a Kiscsillag Akusztik, a „csendesülős” koncert Lovasi Andrásékkal a Kodály Központban. A Kiscsillag immár hagyományos óévbúcsúztatóján régebbi meglepetésdalok – többek között a Kispál és a Borz repertoárjából – is elhangzanak, valamint lesznek számok a zenekar zongorista-gitárosa, Szesztay David első szólóalbumáról és Lovasi András januárban debütáló lemezéről, a Bandi a hegyről 2.-ről is. Az estén emellett Falusi Mariann is énekel.

Az igazi kavalkád azonban egész hónapban a Pécsi Est Cafében lesz. Különösebb magyarázat nélkül (előzenekarokat és kisebb bandákat, DJ-ket kihagyva) így néz ki a lista: december 1.: Péterfy Bori és a Love Band, december 8.: Pál Utcai Fiúk, december 14.: P. Mobil, december 15.: Margaret Island, december 21.: Anna & The Barbies, december 22.: Alvin és a Mókusok, december 30.: 30Y évzáró koncert.

