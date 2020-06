Posta: a kertvárosiaknak hiányzik a kishivatal

A vírushelyzet miatt három kispostát záratott be a megyében a Magyar Posta Zrt., az újranyitásukra még várni kell.

Olvasónk kereste meg lapunkat azzal a panasszal, hogy koronavírus miatt a Magyar Posta Zrt. bezáratta még hónapokkal ezelőtt Pécsen a Kertvárosban a Honvéd téri kispostát. Azóta a magyar kormány a korábbi korlátozásokat feloldotta, így például már kinyithattak az éttermek, ám a posta nem és nem akar kinyitni. Mint írták, sokan itt adták fel leveleiket, csekkeiket, ám így kénytelenek a pécsi nagypostára menni, hogy ott intézzék el ügyes-bajos dolgaikat.

A posta sajtóosztálya megkeresésünkre közölte, hogy a koronavírus-járvány korlátozási intézkedésekkel sújtott időszaka alatt is folyamatosan biztosították a postai szolgáltatásokat, munkatársaik a kritikus időszakban is minden munkanap dolgoztak. Ahhoz, hogy a szolgáltatás nyújtása zökkenőmentes legyen, szükség volt bizonyos intézkedésekre, így például arra is, hogy egyes, alacsony forgalmú posták működését ideiglenesen felfüggesszék és az ott dolgozókat más postára átirányítsák, hogy a kiszolgálás gördülékenyebb legyen.

Mint megtudtuk, a megyében összesen 116 posta található, ezek közül – a vírushelyzet miatt – három posta (a pécsi kertvárosi mellett a Komló – Mecseknádasd kirendeltség és a somogyapáti) ideiglenesen jelenleg nem működik. A veszélyhelyzet megszűnésével és a korlátozások enyhítésével párhuzamosan, fokozatosan újranyitják ezeket a jellemzően egy- vagy kétszemélyes kispostákat, amelyeket a vírushelyzet miatt ideiglenesen bezártak.

„Leheletfogó” paravánokat emeltek

A postás dolgozók védőfelszerelést kaptak, illetve használnak a járvány ideje alatt. A postákon rendszeres a fertőtlenítés, érintésmentesen kézbesíthetők a személyes átvételt igénylő küldemények. A postákon új ügyfélfogadási rendet alakítottak ki, úgynevezett „leheletfogó” paravánokat szereltek fel. Mint megtudtuk, a postákon nem alkalmazhatók az élelmiszerüzletekre, drogériákra és patikákra vonatkozó szabályok, így az idősek számára nincs 9-12 óra közötti idősáv a postai ügyek elintézésére. Saját hatáskörben azonban úgy döntöttek, hogy az időseknek elsőbbséget biztosítanak a nyitást követő egy órában. Ezeken túlmenően a Magyar Posta Zrt. kéri, hogy aki betér a postára, az viseljen szájmaszkot.

Nem terveznek bezárást a megyében

Megkérdeztük a Magyar Posta Zrt. sajtóosztályát, hogy az elmúlt években hány postát zártak be a megyében, és terveznek-e újabb bezárásokat. Válaszukban leírták, hogy Baranyában 116 posta található. Jelenleg nem terveznek postabezárásokat, ám arra, hogy korábban mennyit zártak be, nem kaptunk választ. Hozzátették, hogy előfordulhat azonban, hogy rajtunk kívül álló okokból változtatni kell egy posta elérhetőségén vagy működésén, ilyen lehet, amikor nem saját ingatlanban működik a posta, és a bérbeadó felmondja a bérleti szerződést vagy a postapartner mondja fel a Magyar Postával kötött együttműködési szerződést. Minden esetben az önkormányzattal egyeztetve, a körülmények figyelembe vételével járnak el.