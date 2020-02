Egyre nagyobb a homály a Pécsi Országos Színházi Találkozó körül: a cég vezetője bejelentette lemondását, a Fidesz szerint félő, hogy idén POSZT helyett csak homoszexuális felvonulás jut Pécsnek.

Miután a DK-s Bognár Szilvia, Pécs alpolgármestere a legutóbbi képviselő-testületi ülésen azt mondta, hogy a fesztivált szervező POSZF NKft. egyik tulajdonosa, a Zsolnay Örökségkezelő NKft. tulajdonosi közgyűlést hívott össze, amelyre jó eséllyel február 27-én kerül sor, ezért ma kerestük a másik tulajdonost, a Magyar Teátrumi Társaságot is. Ott nem hallottak erről, úgy tudjuk, hogy konkrét időpontot nem is tűztek még ki.

Az is kiderült, hogy Magyar Attila, a cég ügyvezetője is lemondott, mert nem szeretné, ha ő lenne akadálya a találkozó pécsi rendezésének. Ezért a tulajdonosi közgyűlésen nemcsak az ő utódlásáról, hanem a színházi mustra sorsáról is mindenképpen döntést kellene hozni.

A POSZT finanszírozása körül is homály van: a balliberális városvezetés nemrég még azt közölte, hogy Pécs a meglévő 30 millió mellé további „plusz 20 millió forintot fog elkülöníteni” a találkozóra. Ez viszont az idei költségvetés tervezetében már nem szerepel, Péterffy Attila polgármester erre csak annyit mondott: nem önkormányzati, hanem „egyéb” forrásból fogják a pénzt biztosítani.

A Fidesz pécsi frakciója közölte: „érdemi lépések helyett eddig csak a rombolás és mellébeszélés tapasztalható a találkozó ügyében. Felszólítjuk Péterffy Attilát, hogy hangzatos, ám valódi tartalom nélküli bejelentések helyett tegyenek rendet, mert ha tovább folytatják a teljesen dilettáns tevékenységüket, akkor félő, hogy idén Pécsnek POSZT helyett csak a homoszexuális felvonulás jut.”

Kerestük Péterffy Attilát, de nem reagált megkeresésünkre.