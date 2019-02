Prinz-díjat kapott a nagy utazó földrajzos jogászprofesszor

A Prinz Gyula Díj a pécsi földrajztudósok különleges elismerése, mellyel egyaránt jutalmazzák a jó oktatót és a kiváló kutatót. Idén dr. Szilágyi István egyetemi tanár kapta meg a PTE-TTK Földrajzi Intézetében.

Alkalmam volt egyszer pár napot Andalúziában tölteni a professzorral, Cádiztól Córdobáig gyönyörű városokba kalauzolt el, és a kedves kis kávézóktól a több százéves műemlékekig mindenről volt egy kis mókás története. Egy helybeli professzor tömören úgy fogalmazott róla: perfekt spanyol. No nem a tökéletes nyelvtudására utalt, hanem a mentalitására, a mediterrán jókedvére, hogy mindig igazi spanyolként viselkedik. Mindemellett szerintem nem volt tökéletes a megfogalmazás. Ugyanis dr. Szilágyi István mindenféle tekintetben perfekt portugál is!

– Jogászként diplomázott, aztán a Veszprémi Egyetemen tanított 36 éven át. Mi hozta mégis a PTE Földrajzi Intézetébe?

– Ez tíz évvel ezelőtt történt. Egyrészt, mert kiváló kollegiális viszonyban voltam az itteni mediterrán világgal foglalkozó kutatókkal, továbbá bekapcsolódhattam egy jól működő doktori iskola munkájába is.

– A kutatási területe csakis spanyol-portugál nyelvterülettel kapcsolatos?

– Kezdjük ott, hogy azért lettem spanyolos, mert a középiskolámban a kisvárdai Bessenyei György Gimnáziumban nagyon erős volt a latin oktatás és innen már egyenes volt a spanyol folytatás. A kutatási területem pedig a geopolitika elmélete és a világ három félperifériás régiójával foglalkozom. Dél-Európával, azon belül Portugáliával és Spanyolországgal, aztán Latin-Amerikával, valamint Kelet-Közép-Európával, a rendszerváltásunkat követő időszakban. Az izgat, hogy ezeken a területeken milyen modernizációs utak működnek. Minderről írtam 19 könyvet is.

– Mennyit kellett ehhez utazni?

– Az utóbbi három évtizedben minden esztendőben több hónapot külföldön töltök. Körülbelül félszáz úton jártam az Ibériai-félszigeten, Latin-Amerikában. Újabban már Oroszországban is, ahol ugyancsak geopolitikai kérdésekkel foglalkozom.

– Mi volt a csúcs a látottak alapján?

– Spanyolországból Madrid és Andalúzia, Portugáliából Lisszabon, Dél-Amerikából pedig Rio de Janeiro és környéke.

– Veszprémből Pécsre érkezve mi jelezte, hogy ez sokkal inkább mediterrán város?

– Hogy civilizáltabb a közlekedés és nyitottabbak az emberek. Érezhetően elegánsabb, nagyvonalúbb ez a város.

– Gondolom az utazás a hobbija.

– No és a foci. Magam is játszottam 50 éven át, két éve szálltam ki a városi kispályás bajnokságból, de edzésekre még lejárok. Beálltam a Flamenco-strandokon is a mezítlábas labdazsonglőrök közé, mert ott erről szól az élet. Amúgy Real Madrid szurkoló vagyok, de a Barcelonát is nagyra becsülöm, mert művészcsapat.