Próbáltak, de nem tudták, mikor legyenek csúcsformában

Mi a közös a Pécsi Nemzetiben a Montmartre-i ibolya, A padlás, a Csókos asszony, vagy a Kőműves Kelemen zenés előadásokban? Az igazi színházbarát rögtön rávágja: Fekete Gábor, az egyik főszereplő.

– A focimeccs is lehangoló közönség nélkül, de a színjátszás egyenesen értelmetlen próbálkozás. Milyen ez belülről?

– A Csókos asszonyból azért már volt úgy tíz elő­adásunk nézők előtt. Ami igazán nehéz, hogy fél évig szinte egyáltalán nem voltunk színpadon, aztán hónapokig próbáltunk, de nem tudtuk, hogy mikor játszhatunk újra. S amikor végre közönség előtt szerepelhettünk, a darab harmadik felvonásának tetőpontján a Mi, muzsikus lelkek című dalban a felgyülemlett belső feszültség kiszakadhatott belőlem, megmutatva valamit a művészi létezésünk lényegéből.

– Egy fővárosi vendégszereplő az egyik előadásba elhozta a vírust, és csaknem a teljes szereposztás karanténba került. Mi alapján döntenek ilyenkor, hogy kik legyenek elkülönítve a társulatból?

– Ebből is látszik, hogy az óvatos intézkedések ellenére sincs tökéletes biztonság. Nálunk szerencsére igen hatékony a kontaktkutatás, mert megmutatja, hogy ki érintkezett közvetlenül a színpadon a vírushordozóval, s lekövethető az is, hogy ki volt a másfél méteres távolságán belül.

– Most itt az újabb nagy énekesi feladat a Kőműves Kelemenben, melynek a következő hétvégén lesz a házi főpróbája. A közönség viszont még jó ideig nem láthatja. Mit emelne ki ebből az előadásból?

– Egy Szörényi-Bródy rockballadáról van szó, egy olyan közismert ősi történetről, mely már a próbák alatt is nagyon sok kérdést vetett fel. S elöljáróban még annyit: végigjátszani jelentős fizikai és mentális kihívás.

– Tanult vagy féltucat hangszeren játszani. Melyik maradt fenn a rostán?

– Gyerekkorom óta sok hangszert meg tudok szólaltatni, de egyiket sem profi módon, s ezen most igyekszem változtatni, magasabb szintre emelni a tudásom.

– Hat fiatal színész is az elmúlt három évben került a Pécsi Nemzetibe. Hogy élik meg az igazgatóváltást?

– Leginkább várjuk a folytatást. Lipics Zsolt és Vidákovics Szláven is együtt játszott velünk az elmúlt években, így ismerik jól a gondolatainkat, a feszültségeinket, de tudják azt is, hogy mi az, ami jól működik.

A budapesti színművészetin végzett

Fekete Gábor 1993-ban született Kecskeméten. A helyi Kodály Zoltán Általános Iskolába és Gimnáziumba járt, a Pesti Magyar Színiakadémián tanult, majd elvégezte a Budapesti Színművészeti Egyetemet Novák Eszter és Selmeczi György osztályában. A PNSZ-ben 2017-ben mutatkozott be, s azóta több zenés darabban is vezető szerepet kapott. Menyasszonya, Bianka, angol–matematika tanárszakon tanul. Októberben Budapesten a Trafóban is új bemutatóban szerepelt, a Fekete Ádám által írt és rendezett Haloktatás márványprotézissel című alternatív színházi játékban.