Program A Pécsi Idősekért: változások jönnek jövő keddtől

„A PAPI-t (Program A Pécsi Idősekért) március 20-án eredetileg abból a célból hoztuk létre, hogy az új koronavírus járvány alatt a legelesettebb, a betegségnek leginkább kitett pécsi polgárokat gyógyszerrel és alapvető élelmiszerekkel lássuk el.

A PAPI több lett annál, mint aminek szántuk. Nagyobb ellátotti körnek tudtunk a program keretein belül az eredetinél bővebb szolgáltatást nyújtani. A PAPI több mint két hónapja alatt összesen csaknem 900 pécsi idősnek segítettek az önkormányzat szociális területen dolgozó munkatársai, önkéntesek élelmiszer és gyógyszervásárlással, valamint postai csekkek befizetésével.

Az élet és a körülmények mostanra megváltoztak. Az új koronavírus járvány kapcsán elrendelt korlátozásokon sokat enyhített a kormány, a leginkább veszélyeztetett idősek saját idősávot kaptak a bevásárláshoz. Az élet elkezdett visszazökkenni a régi kerékvágásba, a PAPI-ban dolgozó önkéntesek többsége pedig visszatért eredeti tevékenységéhez. Ezzel párhuzamosan jelentősen csökkent az igény az időseket otthonukban ellátó szolgáltatásra.

Mindezeket figyelembe véve a PAPI június 2-a, keddtől azt a szolgáltatást fogja nyújtani, amire eredetileg terveztük.

Június 2-ától a PAPI kizárólag azokat a 65 év feletti pécsi időseket látja el, akiknek nincs sem pécsi hozzátartozója, sem más segítője, aki be tud vásárolni nekik. A PAPI-ban dolgozók jövő keddtől csak alapvető élelmiszereket szereznek be, és ezeket is vagy ugyanabból az üzletláncból, vagy a legközelebbi boltból. További változás, hogy a PAPI a jövőben hétfőtől péntekig reggel 8 és délután 16 óra között hívható, és ebben az idősávban is üzemel.

A PAPI továbbra is az alábbi telefonszámokon érhető el:

+36-30-573-9488

+36-30-447-5691

+36-30-210-7650

+36-30-573-4084

+36-30-573-1764

Pécs önkormányzata ezúton mond köszönetet minden egyes dolgozónak és önkéntesnek, akik a járvány legnehezebb időszakában segítették a pécsi időseket.”

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata