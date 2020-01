A 2019-es év parasportolójának választották meg Sipos Andrást a PTE Sportok Éjszakáján. A fiú nemcsak nagy lelkesedéssel, hanem szép eredményeket elérve űzi csaknem tíz éve a bocciát.

– A sport az élete részévé vált.

– A boccia előtt versenyszerűen úsztam, pedig az orvosaim a pesti Mozgásjavító Általános Iskolában sokáig azt mondták, hogy nem űzhetem ezt a sportot. Nyitott gerinccel születtem, ezért nagy volt a fertőzésveszély. Aztán egyszer Finnországban táboroztam a családdal, ahol a többiek egy kristálytiszta tóban úsztak, és akkor eldöntöttem, hogy én is bemegyek. Utána csináltattunk egy vizsgálatot, ahol mindent rendben találtak, így már az orvosok is engedtek úszni. Akkor már Pécsen éltem, így itt edzettem, de Pesten versenyeztem, és országos bajnok is voltam.

– Miért váltott a bocciára?

– A pesti iskolában mutatták be nekünk, úszóknak ezt a sportágat, és már akkor megtetszett. Majd kiderült, hogy Pécsen is van egy felnőtt csoport, így csatlakoztam hozzájuk. Ez nagyjából tíz éve volt, azóta is ott vagyok, és minden évben három-négy versenyünk van, ahol igyekszek minél jobb eredményeket elérni. Most tehát ez a fő csapásirány, az úszás ma már csak hobbi, sajnos ritkán jut rá időm.

– Mit adott önnek ez a sport?

– Egyrészt jó barátokat, hiszen a csapatunk összetartó, mindig segítünk egymásnak, ahol csak tudunk. Másrészt megtanultam önkontrollt gyakorolni. Korábban ha valami nem sikerült elsőre, rögtön felhúztam magam. Egy idő után viszont a boccia megtanított, hogyan fogjam vissza magam.

– Hogyan került Pécsre?

– Nyíregyházán születtem, és nyolc éves koromig ott is éltem egy gyermekotthonban. Onnan vittek a Mozgásjavító Általános Iskolába két éven keresztül, de közben Pécsre jártam műtétekre. Volt itt egy jó barátom, akivel szinte mindig együtt lábadoztam a kórházban. Ő szólt a mostani anyukáméknak, Tihanyi Marikáéknak, hogy nem fogadnának-e be a családba. Többször meglátogattak, majd igent mondtak, így náluk vagyok már 2005. december 16. óta.

– A bocciában képzeli el a jövőjét is?

– Mindenképpen folytatni szeretném a sportot, az egyik vágyam, hogy később edző legyek. Egyelőre azonban programozást tanulok egy OKJ-s képzés keretében, most azt szeretném befejezni, majd munkát találni.